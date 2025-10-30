El Colegio de Arquitectos de Cádiz y la UCA reciben la Mención Especial de Investigación en los Premios Andalucía de Urbanismo

El Aula Universitaria de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y la Universidad de Cádiz han obtenido la Mención Especial en el apartado de Investigación en la VI edición de los Premios Andalucía de Urbanismo por la colección ‘Manuales Técnicos de Planificación Urbana y Territorial’.

La obra premiada responde a un conjunto de cuatro volúmenes que aporta la experiencia de los profesionales andaluces que se dedican al urbanismo y la ordenación del territorio, y que trabajan desde la intervención en piezas de escala intermedia a la ordenación de la escala metropolitana, aportando una documentación actualizada sobre dichas materias.

Entre las cuatro temáticas que aborda la publicación figuran el proyecto urbano de escala intermedia; el proyecto de ciudad; la ordenación de la ciudad mosaico-territorial y la intervención en los centros históricos. Cada una de ellas se dedica a los aspectos relacionados con el planeamiento urbano y territorial propio de estas temáticas; es decir, Plan Parcial, Plan General, Planificación Territorial Subregional y Plan Especial.

Además, los cuatro ejemplares contribuyen de manera nítida al desarrollo sostenible de la actividad territorial y urbanística, tomando como referencia el marco establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda Urbana Española de 2019 y la Agenda Urbana Andaluza.

La colección ha sido editada y publicada al hilo de los Cursos de Formación Permanente organizados por el Aula Universitaria de Arquitectura dentro del itinerario formativo dedicado a la ‘Planificación urbana y territorial’ que se llevó a cabo entre 2020 y 2024. Una formación que ha sido coordinada por los arquitectos y profesores del departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Pedro Górgolas Martín y Victoriano Sainz Gutiérrez.

La entidad de estos manuales es tal, que se utilizan en las asignaturas de urbanismo y máster habilitante impartidas a los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, así como de bibliografía de referencia de las ETSAS, de Valencia, Madrid, Barcelona y Zaragoza

Un trabajo “cuya calidad disciplinar y claridad expositiva les confiere un indudable potencial para trasladar los axiomas, principios, directrices y criterios de ordenación urbano-territorial sostenible recogidos en los contenidos a la práctica de la planificación territorial y el planeamiento urbano en Andalucía”, ha señalado la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches.

Los Premios Andalucía de Urbanismo que conceden la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reconocen el trabajo desarrollado por administraciones, entidades y profesionales para mejorar la calidad de vida de las ciudades y que este año ha adaptado sus bases a los principios de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

El jurado de la sexta edición de los Premios Andalucía de Urbanismo ha sido presidido por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, y lo han integrado José Andrés Moreno, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana; Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda; Eduardo Gutiérrez, director general de Infraestructuras del Transporte; Juan Pedro García Sánchez, del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos; Antonio Trillo Sánchez, del Colegio de Geógrafos de Andalucía; y Ana Chocano Román, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, demarcación Andalucía.