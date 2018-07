El año pasado se robaron en España 43.335 coches y se recuperaron solo el 27%

Seguro que si te hablamos de robos de coche no te suena a algo que solo les sucede a los demás, lamentablemente a muchísimas personas le han intentado robar su automóvil. Por eso hay hacer una buena selección de cuál puede ser la compañía que más te convenga a la hora de llevar a cabo la instalación de alarmas para coche.

En el mercado existe una gran variedad de productos que pueden dificultar que terceras personas se hagan con el control de nuestros vehículos. Los más conocidos son los bloqueadores de volante.

Y es que un coche no es precisamente lo que se dice un producto barato, sino que antes de tomar la decisión de realizar la compra es normal pensárselo varias veces.

Te importará todavía más qué pasa con tu vehículo si es una herramienta de trabajo. Tanto taxistas como empresas que cuentan con una flota de furgonetas y camiones querrán evitar el disgusto de no encontrar el coche donde lo aparcaron.

Actualmente, las mejores alarmas para coche se alimentan de un localizador GPS. Con esta tecnología, el propietario puede ser avisado cuando su vehículo abandone la zona de seguridad que le haya asignado.

Es totalmente recomendable invertir un poquito más en la seguridad de tu automóvil y así no vivir con la intranquilidad de si cuando vuelvas de tu destino tu vehículo seguirá allí o no.

Además si piensas que tú no necesitas una buena alarma, puesto que tu coche ya es antiguo, has de saber que no estás exento de que pueda ser robado, puesto que existen listas de cuáles son los modelos más codiciados y está llena de referencias de coches antiguos, como por ejemplo, el Seat León, ya que son vendidos más fácilmente en otros mercados, normalmente en los países de Europa del Este.

Este es el momento idóneo para contratar una alarma con localizador GPS para coche, puesto que en verano es la época del año en que más robos se producen.

Y es que uno no se puede fiar, ni siquiera aunque cuente con un parking privado, ya que aunque el mayor número de robos se sigue produciendo en los parkings públicos, cada vez es mayor el número de robos en los espacios privado. Y si aún no estás convencido y quieres más datos, de acuerdo a estadísticas del Ministerio del Interior, el año pasado se robaron en España 43.335 coches y se recuperaron 11.878, es decir, solo un 27%. Y en la mayoría de los casos no se trata de ladrones novatos con poca experiencia, sino que tienen un nivel de especialización muy alto, llegando a tardar no más de 30 segundos en el robo de un automóvil.

La seguridad avanza con la tecnología. Con los últimos avances es posible obtener una protección de 24 horas y si se llega a producir el robo de tu vehículo no tendrás por qué ser tú quien avise a la compañía, sino que se encargará un profesional que haya vigilado la alarma. Eso, claro, siempre que se disponga de estos servicios.

Si algo ha sucedido se pondrán en contacto con la policía para que se lleve a cabo un rastreo inmediato del automóvil robado para que lo encuentren cuanto antes.