Los coches eléctricos, una realidad en Madrid y Cataluña, pero no en el resto del país

Los coches eléctricos comienzan a asomar de una manera cada vez menos tímida por el mapa de carreteras de España. Aunque es cierto que determinadas comunidades, como Madrid o Cataluña, parecen haber tomado la avanzadilla con respecto al resto de regiones que avanzan en pelotón.

En concreto, según los datos, durante los dos primeros meses del año se han matriculado un total de 11.308 vehículos enchufables en España. Pero, como decíamos, algunas comunidades destacan especialmente en la cuestión. Así, en Madrid se han vendido 5.445 unidades, en Cataluña 1.905, mientras que en la Comunidad Valenciana hablamos de 970. Por su parte, la andaluza ocupa el cuarto puesto con 801.

No obstante, el resto de regiones apenas superan los 200 unidades cada una de ellas y llama poderosamente la atención los casos de Cantabria con 73 o Extremadura con 66. Sin duda, la situación muestra un mapa muy desigual en el que solo dos comunidades parecen apostar decididamente por este medio de locomoción sostenible.

Es probable que el carácter más urbano de Madrid o Cataluña haya decantado un poco esta particular carrera. Pero tampoco podemos perder de vista la escasa oferta de puntos de recarga que lastra su implantación. No podemos olvidar que España no parece estar haciendo los deberes, dado que apenas hablamos de 1.1 puntos de carga por cada 100 kilómetros de carretera; es decir unos 245 puntos por cada millón de habitantes que devienen insuficientes para atender las necesidades de la movilidad eléctrica.

No obstante, parece que al coche de combustión todavía le queda un largo recorrido. Al respecto, según una reciente encuesta realizada por coches.net y Milanuncios, únicamente un 26 % de los usuarios españoles se plantea comprar esta clase de automóvil y la mayoría de seguros de coche continuarán teniendo como objetivo de sus pólizas a los de combustión, aunque cada vez encontramos más coberturas enfocadas a las nuevas necesidades que plantean los enchufables.

Lo cierto es que la Unión Europea ha prohibido la venta de los coches de combustión a partir de 2035, pero estos se resisten a morir y los fabricantes, además, tampoco han dado la batalla por perdida. Al respecto, podemos hacernos eco de la marca Astron Aerospace que ha ideado una manera de seguir utilizándolos sin que los tubos de escape viertan apenas CO2 y gases contaminantes a la atmósfera. Incluso podría funcionar para barcos y aviones.

No obstante, va a ser una batalla dura de ganar y desde Aeron no pueden avanzar todavía muchos detalles, pero aseguran que su sistema ahorra combustible, pues es capaz de alcanzar una gran potencia con un motor de pequeño tamaño del que ya cuentan con un prototipo que funciona perfectamente.

Sin duda, estaríamos ante una alternativa a los coches eléctricos que, por desgracia, necesitan de litio y cobalto en sus motores que, por supuesto, han de explotarse y extraerse de la Tierra.