¿Y si la clave del futuro de Cádiz está en lo privado?

Los índices de desempleo, la crisis económica de 2009, la pandemia, la llegada de partidos revolucionarios que iban a cambiar la vieja política… Nada de esto, ni un solo factor, ha cambiado la hoja de ruta de muchas de las opciones de futuro de la ciudad, de muchos de los equipamientos, edificios y solares que deberían ser sedes de grandes proyectos e iniciativas revolucionarias pero que, muy al contrario, se deterioran y permanecen impasibles a los graves problemas de una ciudad que necesita salir adelante. Todo ello con las administraciones públicas como propietarios. Y lo peor de todo, en muchos casos sin la más mínima idea de qué proyecto desarrollar o sin planes alternativos para abrir ventanas cuando se cierran puertas.

El listado de la vergüenza pública de la ciudad es tan grande como conocido. Y precisamente por eso la pregunta pasa a ser si el futuro de esos edificios y solares no sería más cierto y beneficioso en manos de un privado. Pese a la conciencia generalizada, y en la que se siguen empeñados algunos respecto a la titularidad pública de los bienes de la ciudad, la realidad a día de hoy es que el único proyecto de los muchos pendientes que avanza es el de Tiempo Libre; y lo es precisamente porque la Junta de Andalucía decidió vender el edificio (cerrado sin uso y con múltiples ideas o proyectos anunciados y olvidados desde 2007) en 2019 para que abra sus puertas en 2022 como hotel de cuatro estrellas, centro comercial y aparcamiento subterráneo.

Mientras las obras de Tiempo Libre avanzan en el Paseo Marítimo, la realidad del resto de proyectos que están en manos públicas y necesita la ciudad es radicalmente distinta. Ahí anda la ciudad peleando contra algo difícilmente salvable como Valcárcel (con una inversión de 40 millones de euros que para el Ayuntamiento son insignificantes pero que para una facultad de Educación suena exagerado), que un Pleno sí y otro también es objeto de un debate que no lleva a ninguna parte. Hasta tres administraciones (la Diputación, propietaria de un edificio que se cae desde que cerrara en 2001; la UCA, a la que se le cedió el inmueble en 2017; y la Junta, a la que se le exige que financie toda la operación) se relacionan directamente con Valcárcel, que sigue cerrado a cal y canto. Ni colegio, que lo cerraron; ni hotel de cinco estrellas, que no cuajó; ni facultad de Educación.

Sin salir del entorno de Valcárcel, son especialmente llamativos otros dos edificios singulares: el castillo de San Sebastián y la antigua sede de Náutica. El primero es de titularidad estatal, que lo quiere traspasar a un Ayuntamiento que no quiere el castillo ni regalado hasta que no se rehabilite por completo (otra operación imposible) y que ahora se conforma con un tímido intento de reabrir los laboratorios del Ceimar; el segundo pertenece a la Junta de Andalucía, que ha reconocido (antes con el PSOE y ahora con el PP) no tener ni idea de qué uso darle, ni siquiera a la hora de cerrar ese cinturón universitario pretendido entre Valcárcel y el actual Rectorado de la UCA.

En la Avenida se da la bienvenida al casco histórico con un inmenso solar que al menos desde 2011 espera la construcción de un gran edificio que albergaría la Administración General del Estado y cuyos planos y proyectos ya han sido objeto de un notable recorte, sin que se haya desarrollado obra alguna; y un poco más adelante luce con nueva fachada la Comisaría Provincial, cuyo futuro es una absoluta incógnita entre la sede actual (en los bajos del Pirulí) que a todas luces no reúne las mínimas condiciones necesarias para la labor policial, sin contar ni siquiera con calabozos, la sede de la Avenida (rehabilitada pero desocupada) y el futuro proyecto de nueva Comisaría en la Avenida de Astilleros que es una absoluta incógnita.

En Tolosa Latour tiene la Junta de Andalucía otro enorme solar de 10.000 metros cuadrados donde se iba a construir la Ciudad de la Justicia y para el que ahora no existe ningún tipo de proyecto ni idea, como han reconocido desde la administración autonómica en distintas ocasiones. Como en solar sin uso quedó también hace décadas el antiguo Chalé de San Luis, para el que se han planteado múltiples usos pero que hoy sigue sirviendo únicamente como aparcamiento en superficie (en una ciudad sin suelo y necesitada de oportunidades).

Un estadio sin hotel, un solar sin hospital, un albergue olvidado en Puntales, unas promociones de viviendas por levantar, unas Puertas de Tierra sin uso y ocupadas por personas sin hogar, una pérgola quemada… el listado de equipamientos, edificios y solares que ven pasar los días, las semanas, los meses y los años a la espera de que sus propietarios -siempre administraciones públicas- muevan ficha. Mientras que Tiempo Libre avanza en manos de un privado, o el solar de la Avenida de la Sanidad Pública que era de Procasa se convierte en un proyecto firme y viento en popa cuando la empresa municipal de vivienda la vendió a un privado, que sacó adelante la promoción en apenas unas horas. ¿Pasa el futuro de la ciudad parece por poner los bienes públicos en manos de inversores privados?