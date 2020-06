Ciudadanos insta al Ayuntamiento a que avance en las medidas de conciliación

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz presentará en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el día 26 de junio, una propuesta en la que se insta al equipo de gobierno a que el Ayuntamiento se adhiera a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

La concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha destacado que este órgano tiene como objetivo “diseñar y desarrollar las líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad en los ámbitos laboral y privado, a través de una plataforma de trabajo colaborativo y un futuro grupo de trabajo en el que participarán entidades y organismos públicos y privados que se sumen a esta red”.

Para Fidalgo, la crisis social y sanitaria que ha provocado el Covid-19 ha supuesto, entre otras cosas, una profunda reorganización y redefinición de la actividad laboral, mostrando al teletrabajo y a los medios telemáticos como una medida que favorece la conciliación entre la vida familiar y laboral, “pero que en la mayoría de las ocasiones conlleva una aún mayor desigualdad entre mujeres y hombres por el hecho de ser ellas las que siguen ocupándose con mayor frecuencia de las tareas domésticas y los cuidados de hijas e hijos y personas dependientes, además de realizar sus tareas laborales”. La edil ha añadido que “la modalidad de trabajo no presencial está todavía pendiente de su regulación legislativa en muchos aspectos para que pueda, realmente, llegar a ser una opción para conciliar”.

La concejal de Ciudadanos ha recalcado que el Ayuntamiento gaditano debe “adoptar las medidas necesarias y demostrar su voluntad de hacer de la conciliación una realidad” y ha advertido que, “a pesar de que ha finalizado el curso escolar, no vemos que el equipo de gobierno haya planteado ninguna medida o tenga intención de hacerlo para facilitar la conciliación tanto de las y los trabajadores municipales como de la ciudadanía en general".

Por ello, ante la llegada del verano y la transición hacia la nueva normalidad con la eliminación de las restricciones que estaban vigentes durante el estado de alarma, Fidalgo ha manifestado que "es necesario que el Ayuntamiento ponga en marcha todas las medidas que están en su mano para favorecer la conciliación de las familias que deben seguir trabajando durante los meses de julio y agosto". Así, la edil ha denunciado que "no sabemos absolutamente nada de lo que el equipo de gobierno plantea sobre los campamentos y escuelas de verano que suele organizar". "Los padres y las madres necesitan estos recursos, sobre todo cuando progresivamente está aumentado la incorporación física de los trabajadores a sus puestos físicos de trabajo, por lo que necesitan estos campamentos para cumplir con sus obligaciones laborales. En muchos casos, las familias no cuentan con una red de apoyo para colaborar en la conciliación laboral, por lo que el Ayuntamiento no puede hacer dejación de funciones y debe ayudar a las familias una vez que se levanten todas las restricciones, pero siempre cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad dictadas por la autoridad competente", ha finalizado.