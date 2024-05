La ciencia y 'la penúltima' es posible con Pint of Science en el Pay-Pay de Cádiz

El Festival Pint Of Science, un evento de índole internacional que invita a los investigadores más punteros a compartir sus conocimientos en un ambiente relajado y distendido, se celebra un año más en Cádiz de la mano del Café Teatro Pay-Pay. Así, desde este lunes 13 de mayo al próximo día 15 la sala abrirá sus puertas a partir de las 20.00 horas con entrada libre para desarrollar un programa doble de conferencias cada jornada.

Mente maravillosa es el lema de la propuesta inaugural que comenzará con la conferencia Puzleando con tu cerebro, a cargo de Ana Belén Muñoz Manchado (NeurOmics: neurodegeneration, reprogramming and repair with -omics approaches). Una charla donde se tratará la complejidad del sistema nervioso a través de cuestiones como ¿hemos conseguido descifrar ya todas sus componentes y cómo están conectados? o, ¿en qué punto nos encontramos y con qué herramientas contamos para ello?

Tras esta intervención, Noelia Geribaldi Doldan (Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas (INiBICA) hablará sobre neurogénesis con el rótulo Los pájaros, la música y el cerebro. La neurogénesis se puede describir como la nueva generación de neuronas. En esta charla se dará un paseo por los diferentes descubrimientos sobre neurogénesis a lo largo del tiempo, desde los ratones, los pájaros hasta llegar a nosotros. Se pondrá en valor la importancia de este proceso en la regeneración del tejido nervioso y se mirará al futuro remarcando la importancia que adquiere su estudio en la búsqueda de tratamientos efectivos en aquellas enfermedades que cursan con pérdidas neuronales.

El martes 14 de mayo le tocará el turno al Planeta Tierra con dos conferencias a cargo de expertos del Instituto de Investigación Marina (INMAR). Así, María de Andrés García hablará sobre Los ecosistemas en las ciudades costeras con la intención de reflexionar sobre por qué ciertas actividades como el turismo tienen una especial importancia por los servicios que sus ecosistemas ofrecen a la sociedad. Mientras que Pilar Martín Gallego propone Observar desde lejos para entender los ecosistemas en una intervención donde detallará diversas aplicaciones de la teledetección, especialmente con satélites, a la gestión de ecosistemas.

La última jornada de Pint Of Science tendrá lugar el 15 de mayo atendiendo De los átomos a las galaxias. Para ello, Óscar Bomatí Miguel (Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT) realizará Un viaje por el nanomundo en el que realizará un análisis crítico de la nanociencia y la nanotecnología, desde su inicio en 1959 con la charla de Richard Feynman There’s Plenty of Room at the Bottom, hasta explorar sus aplicaciones futuras. Asimismo, se analizarán las implicaciones que la nanociencia tiene en nuestra vida, desde las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías basadas en nanociencia hasta sus más polémicas influencias para el desarrollo futuro de la humanidad; sin olvidar los potenciales riesgos que la nanotecnología tienen para la salud y el medio ambiente.

Por otro lado, y como punto y final de la cita, José María Abelleira (Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos) se parará en los Procesos Hidrotérmicos en la Economía Circular para relacionar algas invasoras con composites aeronáuticos, entre otras cuestiones que llevan a transformar desechos en combustible del futuro.