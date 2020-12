El carril bici atravesará una zona de Puntales sin urbanizar hace 15 años

El carril bici discurrirá entre la Avenida de la Ilustración y el Paseo José Manuel Hesle, antes Paseo Marítimo de la Bahía, por una zona de Puntales todavía sin urbanizar, con un solar baldío y un tramo de calle abandonados desde hace quince años. Entre el nuevo edificio del Club Náutico Alcázar y alguna reciente promoción de viviendas, esta zona urbana pero sin urbanizar parece haberse quedado anclada en los años 70, pese a que el Pleno ha acordado en varias ocasiones, a propuesta de todos los grupos municipales, la necesidad de acometer la urbanización urgente de la zona. Sobre todo, la de un descampado que sólo llegó a aterrarse para usarlo como improvisado aparcamiento y que se encharca, formando una laguna, invierno tras invierno.

“El carril bici viene de Loreto y cruza hasta Puntales por la Avenida de la Ilustración por un tramo de la calle Dársena que todavía no está asfaltado y que conforme pasa el tiempo está peor. Estamos muy a favor del carril bici y contentos y de que pase por aquí, pero no tiene sentido y es una vergüenza que todavía no se haya urbanizado ese tramo de calle y ese solar”, denuncia Pilar García, presidenta de la Asociación Fuerte de San Lorenzo de Puntales.

“Los vecinos que allí viven pagan sus impuestos correspondientes a un suelo residencial y sin embargo padecen el lamentable estado en el que se encuentra este tramo de calle que llega hasta Eloísa Malcampo, junto al solar donde se proyectó la construcción de un albergue y que ahora sólo sirve para que la gente lleve allí a los perros”, explica la dirigente vecinal.

“No tiene sentido acometer la vía ciclista sin antes adecuar la calle Dársena y el solar” Pilar García Presidenta de la AVV Fuerte de San Lorenzo del Puntal

“¿Tan urgente es el carril bici y todavía no hay dinero para urbanizar la calle? Esto es lo que le preguntamos al concejal de Urbanismo. Los vecinos no entienden que la prioridad sea ahora mismo esa y no que se asfalte la calle. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta del concejal: ni sí, ni no ni todo lo contrario”, lamenta la presidenta de la asociación de vecinos. “Y no es algo que sólo tenga pendiente este equipo de Gobierno, que llevamos ya más de diez años reclamándolo. Y eso que lo han llevado a Pleno todos los grupos municipales y se ha aprobado, pero parece que no tienen mucho efecto los acuerdos plenarios”, añade Pilar.

“No tiene sentido acometer un carril bici sin antes urbanizar la calle. No sabemos si es que no hay dinero o qué es lo que pasa. Sabemos que la Edusi contempla una intervención aquí, que están proyectados un merendero y una zona verde, pero ahora mismo lo que demandamos con urgencia es la urbanización de ese tramo de la calle Dársena y que pongan al menos una torta de hormigón, algo que evite que allí se siga formando una laguna”, resume la presidenta de la asociación de vecinos.