Siete años de cárcel por apuñalar a un hombre por la espalda en el mercado

Un joven gaditano ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz a la pena de siete años y medio de cárcel tras apuñalar a un hombre por la espalda en las inmediaciones del mercado central en mayo de 2017.

El mismo día que sucedieron los hechos, J.D.P.C., de 22 años, quedó cautelarmente privado de libertad. Ahora, una vez dictada la sentencia de primera instancia que lo condena por un delito de asesinato en grado de tentativa, el tribunal de la Sección Cuarta ha acordado prorrogarle la prisión preventiva hasta el 18 de febrero de 2019.

El agresor, de 22 años de edad, se encuentra en prisión desde el mismo día del suceso

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recoge como hechos probados que el 26 de mayo de 2017, sobre las 11:15 horas, el acusado transitaba por las proximidades de la plaza de abastos central, concretamente entre los Callejones Cardoso y la calle Abreu, cuando mantuvo una discusión con varias personas.

Tras la disputa, apunta la resolución judicial, el procesado se dirigió a su casa, cogió un cuchillo, regresó al mercado y se abalanzó sobre un hombre de 43 años que montaba su tenderete de objetos de segunda mano. "Con la finalidad de matarle y de impedirle la defensa, se le acercó por la espalda para no ser visto y, de forma rápida y sorpresiva, le clavó en el pecho el cuchillo, de 12,5 centímetros, puntiagudo, monofilo y biselado, el cual ocultaba en el bolsillo trasero del pantalón". Por lo tanto, la víctima no pudo repeler el ataque.

Acto seguido, explica la sentencia, J.D.P.C. intentó volver a apuñalar al mismo hombre, pero éste evitó la cuchillada al apartarse.

A consecuencia de estos hechos, el agredido sufrió traumatismo torácico abierto secundario por una herida de arma blanca (herida inciso penetrante centrotorácica de 3-4 centímetros) y taponamiento cardíaco por hemopericardio secundario debido a una herida penetrante en el ventrículo derecho y en la arteria aguda marginal. Así, la víctima requirió de una intervención quirúrgica urgente. Es más, las forenses declararon en el juicio que de no haber sido operado de inmediato, el hombre habría fallecido, pues el cuchillo le alcanzó la zona del corazón, un órgano vital.

El perjudicado estuvo impedido para sus ocupaciones habituales 56 días. De estos, dos permaneció en la UCI muy grave y ocho fueron de ingreso hospitalario en estado grave. Actualmente está pendiente de revisión cardiológica.

Tal y como señala la resolución judicial, J.D.P.C. padecía a la fecha de los hechos trastorno disocial además de dependencia al alcohol y a las benzodiazepinas, sin embargo, esto "no afectó a sus capacidades intelectivas y volitivas" en el momento del apuñalamiento.

Y es que durante la celebración del juicio, la defensa del encausado intentó, sin éxito, que los magistrados de la Sección Cuarta apreciasen en este caso la concurrencia de dos atenuantes: la alteración psíquica y la intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas. Pero el tribunal no las han contemplado. Para rechazarlas se ha basado en los informes de las forenses, quienes explicaron en la vista oral que el trastorno disocial no influye a las capacidades intelectivas. Las expertas señalaron que si cuando se produjo el suceso el acusado hubiese consumido alcohol con benzodiazepinas, "ello le habría producido somnolencia, reducción de la agresividad y no excitación ni alteración".

Además de la pena de cárcel de siete años y medio, la Audiencia Provincial de Cádiz ha prohibido al agresor aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de ocho años y medio. El procesado debe también indemnizarla en la cantidad de 13.480 euros por los daños causados.