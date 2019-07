Campaña contra las violencias machistas en las playas de Cádiz

Técnicos de la Fundación Municipal de la Mujer y la propia concejala de Feminismo y LGTBIQ+, Lorena Garrón, se trasladarán este jueves a las playas de la ciudad para informar y sensibilizar a la población sobre las violencias machistas.

Así lo ha anunciado esta mañana la propia concejala en la presentación de la campaña informativa sobre este asunto que va a poner en marcha el Ayuntamiento, y que está enmarcada en el Primer Plan Integral Contra las Violencias Machistas.

Según dijo la concejala, "queremos mirar a las mujeres víctimas de violencias machistas para decirles que estamos aquí para tenderles la mano, pero también para darles herramientas de prevención con las que ellas puedan sentirse seguras, cómodas, y para su empoderamiento y su autonomía, que es lo principal; para que puedan escapar de la acción de sus agresores, denunciarlos y empezar una nueva vida". En este sentido, quiso dejar claro que las violencias machistas van más allá de la violencia física, por tanto, "estas herramientas están dirigidas a todas las violencias machistas posibles".

La campaña comenzará con la instalación este jueves 25 de julio de carpas en el Módulo Central de la playa Victoria y en la playa de La Caleta de 10.00 a 13.30 horas, donde profesionales de la Fundación Municipal de la Mujer repartirán folletos, ofrecerán información sobre esta campaña y sensibilizarán a la población sobre las violencias machistas, según explicó Lorena Garrón, quien añadió que en esas carpas también habrá ejemplares de dos guías que ha editado el Ayuntamiento, una dirigida a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género, "para que tengan herramientas para atenderlas mejor", y otra destinada a las mujeres víctimas de violencia de género y también a la población en general, "para que entiendan qué son las violencias machistas, de dónde parten y conozcan las herramientas para prevenirlas y erradicarlas".

Asimismo, en las carpas se instalará un photocall con varios mensajes contra las violencias machistas, donde las personas que quieran podrán hacerse fotografías con esas frases y "esto derivará en una campaña en las redes sociales pensada especialmente para los más jóvenes, pero no solo para ellos", anunció la concejala.

Estas carpas se volverán a instalar en las playas el próximo 22 de agosto.

Lorena Garrón informó de que el Ayuntamiento de Cádiz ha editado también un decálogo de lenguaje no sexista en la oficina que se repartirá en los centros de trabajo de la ciudad.

"En definitiva -dijo-, con esta campaña, ponemos nuestra acción, recursos, medios y esfuerzo al servicio de la lucha contra las violencias machistas. Y, además, lo hacemos con decisión, con voluntad y sin ambigüedades".

Recordó que desde que se empezaron a contabilizar las muertes por violencia de género, hace 16 años, "más de mil mujeres han sido asesinadas", haciendo referencia a las cifras oficiales, pero mostró su convencimiento de que realmente "son muchas más". Recordó también a las dos mujeres asesinadas esta misma semana en España y otras dos pendientes de confirmar. "La realidad es insoportable", manifestó al respecto.

Añadió que este año, Andalucía es la comunidad autónoma donde más casos de asesinatos por violencia machista se han producido. "Por tanto, no podemos permitir que en instituciones se hable de violencia intrafamiliar y no pongan los medios suficientes humanos, materiales y financieros para combatir la violencia de género", dijo, haciendo alusión a la Junta de Andalucía. "Hay que plantarle cara a los agresores y también a quien por omisión no atiende a estas mujeres y a la violencia machista", concluyó.