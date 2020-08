Impulsan una campaña de recogida de firmas para frenar el cambio climático

Un grupo de trabajo formado por jóvenes españoles de la entidad Fridays for Future (Juventud por el Clima), entre los que figura la gaditana Nieves Rodríguez, ha lanzado una campaña para impulsar en España la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, por sus siglas en inglés) ‘Actions on Climate Emergency’ (Acciones sobre la Emergencia Climática).

La ECI es la propuesta conjunta de mayor consenso en el panorama europeo que persiguecuatro objetivos: que la Unión Europea (UE) reencamine la legislación vigente (Acuerdo de París) paralograr la reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 y llegar a un 0 neto en 2035; aplicar el impuesto de Regulación Límite de Carbono, que se añadiría a los productos importados según la cantidad de gases de efecto invernadero que conlleven, no firmar ningún tratado de libre comercio con países que no sigan una ruta compatible de 1,5 ºC según el Climate Action Tracker y elaborar materiales educativos para todos los planes de estudios de los Estados miembrode la UE sobre los efectos del cambio climático.

Para que esto se haga realidad -es decir, que la ECI sea sometida a debate y votación en el Parlamento Europeo- es necesaria la voz de un millón de europeos mediante su firma. De momento, la iniciativa cuenta con el apoyo de personalidades del mundo del arte, la ciencia y la cultura como Rozalén, Alejandro Sanz, Bad Gyal, Samantha Vallejo-Nágera, Alba Flores, Joan de Son Rapinya, Pablo Rodríguez Ross, el grupo Olivia is a ghost, Ana Perrote, el grupo Las Hinds, Joan Dausà, Quim Hereu, Miquel González, Maren o PatiVEGawake.

Para firmar, basta con rellenar el formulario en esta web: http://eci.fridaysforfuture.org/

Implicación gaditana

La gaditana Nieves Rodríguez comenzó su andanza en la ECI el año pasado, pues es “una de las mejores herramientas de cambio que Fridays for Future podía emplear a nivel europeo”. En ese momento, la ECI acababa de empezar y aún no poseía muchas firmas. El grupo europeo estaba empezando a trabajar en su difusión y la juventud comenzó a pedir firmas en las calles.

Sin embargo, tras la COP25 el grupo “estaba un poco parado a consecuencia de los exámenes”. Hasta que, Héctor Santorum, otro participante de Juventud por el Clima Vigo, fue creando pequeños vídeos y movilizando las redes para conseguir más firmas. "Ver como alguien de mi país se esforzaba tanto en la difusión de la ECI me animó a intentar ayudar en la medida de lo posible, aunque me hubiera gustado implicarme más un poco antes", reconoce Nieves

La pandemia obligó a parar a algunas personas pero, contra todo pronóstico, la crisis causada por la COVID-19 y los confinamientos instaurados a lo largo de toda Europa permitieron reactivar los grupos internacionales. Mientras, en España, Santorum se alió con el mallorquín Pere Femenia y juntos crearon un “nuevo grupo” nacional para promocionar la ECI, esta vez, más funcional y formado por casi 30 personas que hoy muestran al mundo el esfuerzo de meses de trabajo para sacar la campaña adelante.

"Estas dos ultimas semanas las he pasado enviando 40 correos diarios y trabajando con personas maravillosas que han logrado muchísimo más que yo. No sé qué repercusión va a tener todo el trabajo que hemos hecho, y si dicha repercusión se va a traducir en una alta cantidad de firmas. Pero afronto el 7 de agosto como la noche de reyes, con nerviosismo e ilusión, aunque sé que todo no habrá acabado con esta campaña y que seguiré trabajando en Juventud por el Clima muchísimas horas más." concluye Nieves.