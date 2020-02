“Mi vida ha cambiado cuando decidí someterme al programa de Obesidad del Hospital La Salud”

La paciente explica el proceso y su experiencia personal al someterse a un Sleeve Gástrico en el Hospital La Salud.

–¿Cuándo y por qué decidió dar este paso?

–Llevaba planteándomelo durante muchos años. Decidí, primero, hacerlo porotras vías, pero las listas de espera son muy largas y noté que cada vez iba cogiendo más peso. El principal motivo por el que decidí dar este paso es por salud, tengo familia con dos niños pequeños y quiero poder aprovechar el máximo tiempo con ellos, ya que me veía en un futuro en un hospital o en una cama de por vida.

–¿Por qué eligió la Unidad de Obesidad del Hospital La Salud?

–Fue mi primera opción, aunque también consulté a otros centros, pero finalmente me decanté por el Hospital La Salud, por el prestigio tiene y que ha tenido desde siempre, además de sentirme desde la primera consulta que me trataban como una persona y no como a una posible cliente.

–¿Qué tipo de intervención se realizó?

–Me he realizado una reducción de estómago mediante un Sleeve Gástrico, en mi caso me redujeron en un 70% el mismo.

–¿Podría explicarnos cómo fue el proceso?

–Primero me recibió la coordinadora de la unidad con la que mantuve una entrevista para estudiar mi caso. Antes de la operación, tuve nuevas consultas de valoración con la psicóloga, el nutricionista, la doctora de la unidad y los cirujanos. Todo este proceso fue llevado a cabo en menos de un mes.

–Una vez realizada la técnica ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir?

–Es un proceso que está siendo menos duro de lo que me esperaba. En las primeras dos semanas he perdido 16kg, la verdad es que encuentro muy motivada. Además, cuento con el apoyo de mi familia y de un equipo de nutricionistas y psicólogos, que son la parte fundamental en la que poder confiar durante este proceso. Me gustaría puntualizar que me he sentido muy arropada por el equipo desde el principio. A partir de ahora me espera una vida nueva, en la que aprenderé a comer más saludablemente, a tener nuevos hábitos, a conocerme a mí misma, en definitiva, ser una nueva Angélica.

–¿Se ha sentido acompañada durante el desarrollo de su tratamiento?

–Ahora mismo me siento en una nube, la verdad es que quiero aprovechar paradar las gracias a Teresa Merlo, coordinadora de la Unidad de Obesidad, puesto que su apoyo ha sido fundamental para que, en primer lugar, decidiera dar este importante paso en mi vida y, en segundo lugar, porque ha estado todo el tiempo siempre dispuesta a aclararme todas las dudas y apoyándome en todos los momentos en los que he tenido un bajón anímico.

–¿Recomendaría a otras personas la Unidad de Obesidad del Hospital La Salud?

–Les recomendaría a todas las personas que se encuentren en mi situación queno esperen más y que se pongan en manos de la Unidad de Obesidad del Hospital La Salud, puesto que el apoyo que te brindan desde la primera cita es increíble, tienen a un equipo entero pendiente de ti.