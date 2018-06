La capital gaditana se unió ayer a las convocatorias que vienen repitiéndose, desde el pasado jueves, en todo el país como protesta ante la puesta en libertad provisional bajo fianza de los miembros de La Manada. Los colectivos feministas habían convocado un encuentro a las puertas de la Audiencia Provincial que no tardó en convertirse en una manifestación improvisada que cortó el tráfico en la Cuesta de las Calesas y recorrió parte del casco antiguo. En sus mayores puntos de afluencia, la cita logró reunir a más de mil personas. Muchas chicas jóvenes, sí, pero no sólo: también mucha mezcla generacional; mayoría de mujeres, pero bastantes hombres; algunas niñas. Las proclamas eran las mismas que se recogieron tras conocer el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra: "No es abuso, es violación" y "Tranquila, hermana, aquí está tu manada" son ya mantras. Los carteles rezaban que "la calle y la noche, son nuestras", o que "la ley sólo te cree si tu testimonio es una autopsia" ; y recordaban el caso de Pozoblanco, en el que los mismos protagonistas aún han de responder ante la justicia por una acusación de presuntos abusos sexuales.

Sin duda, una de las cuestiones que más extrañeza ha provocado a nivel social en el auto que ordenaba las excarcelaciones ha sido que no se considere posible la reiteración del delito, "dada la pérdida de anonimato" de los inculpados. Como una forma de respuesta, por toda la manifestación se repartieron copias con los rostros y nombres de los cinco integrantes de La Manada.

La concentración terminó en torno a las nueve y media de la noche en la plaza de San Antonio, donde los convocados formaron un círculo y se procedió a la lectura de distintos manifiestos. En ellos, se recordó también otras situaciones de abuso, como las que han denunciado las mujeres de la recogida de la fresa de Huelva, y se subrayó la existencia de "un sistema judicial y de valores que da de lado a las mujeres".