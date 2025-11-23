Cádiz vuelve a volcarse un año más en la Carrera contra el Cáncer

Más de 5.000 personas estaban citadas esta mañana de domingo, 23 de noviembre, en la playa Santa María del Mar de Cádiz para participar, desde las diez y media, en la undécima edición de la Carrera contra el Cáncer, una iniciativa ya clásica y esperada de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz y que aprovecha la amplia bajamar de las playas gaditanas para llamar la atención y concienciar acerca de la enfermedad y, de paso, recaudar fondos para la atención de pacientes y familiares y para la investigación científica.

Se trata de una carrera que se supera cada año en Cádiz, donde la ciudadanía se vuelca en esta cita festiva no competitiva. Este carácter, precisamente, es el que da libertad a los participantes para elegir la forma en que participa: tanto corriendo como andando, lo que también facilita la participación de familias completas y de menores de edad.

Así, con el inconfundible color verde, el de la propia asociación, y con el dorsal que confirmaba la inscripción en el evento, los gaditanos han ocupado la playa desde un buen rato antes de las diez y media de la mañana para participar en la carrera. Además de camisetas y dorsales para los corredores, en esta edición se han entregado igualmente pañuelos para las mascotas que han acompañado a sus dueños hasta la playa gaditana.

En la presentación de esta carrera a la prensa, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz, la presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Laura Bahamonde, aseguró que “la carrera busca visibilizar toda la actividad que llevamos a cabo desde la asociación, tanto en prevención, como el que supone lo que nosotros llamamos el acompañamiento y que es muy importante para todas las personas afectadas”.