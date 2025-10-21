Cádiz vuelve a ser un ejemplo en su plan de electrificación de los muelles de cruceros

Un buque atracado en Cádiz, con toda su iluminación a bordo encendida, lo que le obliga a mantener el motor en marcha

Entre el 22 y el 24 de octubre se celebrará en Cádiz la 3ª edición del Congreso de la Alianza Net-Zero MAR, un evento organizado por la Fundación Valenciaport, en su papel de secretaría técnica de esta iniciativa.

El objetivo de esta edición es, por una parte, crear un lugar de encuentro y facilitar el diálogo entre organizaciones con un claro compromiso con la descarbonización del sector portuario y, por otra, consolidarse como el foro de referencia para avanzar hacia un transporte marítimo más limpio, eficiente y alineado con los objetivos climáticos europeos e internacionales.

El congreso se celebrará en las instalaciones de la Delegación de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria de Cádiz y reunirá a representantes institucionales, empresas energéticas, autoridades portuarias, expertos internacionales y entidades tecnológicas comprometidas con la descarbonización del transporte marítimo.

El programa, que incluirá sesiones sobre energías renovables, suministro eléctrico a buques (OPS), descarbonización de terminales portuarias, descarbonización de buques en navegación, y corredores verdes, se completará con visitas técnicas a distintos proyectos e instalaciones vinculadas a la innovación y la sostenibilidad en el sector portuario.

En la actualidad, la Alianza Net-Zero Mar cuenta con 76 miembros de relevancia en el sector marítimo portuario español entre las que destacan autoridades portuarias, navieras, terminales, representantes de la industria y entidades de investigación.

Así, entre los días 22 y 24 de este mes de octubre se hablará en Cádiz sobre sostenibilidad dentro del sector portuario español así como sobre los últimos avances hacia la descarbonización del sector marítimo-portuario den España.

La apertura del congreso tendrá lugar reamente el jueves, 30 de octubre, ya que el 22 se ocupará en mostrar a los participantes en el congreso que llegarán procedentes de buena parte de la geografía española, in situ, las principales instalaciones del pueto de Cádiz. Así conocerán incluso las instalaciones de Navantia así como a los espacios especialmente involucrados en el proyecto de electrificación de los cruceros.

En esta sesión de inauguración intervendrán Santiago Yanes, vicepresidente de Aliaza Net-Sero Mar; Diego Nieves, director de PTP España, Juan Antonio Garrigosa, responsable de administraciones públicas.

Ya, para el 23 de octubre, este jueves, las sesiones darán comienzo a las nueve de la mañana con la sesión de inauguración en lque se espera que intervengan representantes de buena parte de los patrocinadores tanto de carácter privado como públicos.

A esta apertura le seguirá una interesante sesión en la que se hablará de Energías Reenovables en Puertos. Posteriormente, ya a las doce menos veinte tendrá lugar una sesión sobre Descarbonización de Terminales, que pasará el relevo, sobre las doce menos viente de la tarde a una sesión sobre Suministro Eléctrico a Buqwuers.

Ya, para el día siguiente, el viernes, 24, está bien destacar que a las diez menos veinte de la tarde se hablará sobre descarbonizaqción de los buque de naveigación.

Tras una pausa para un café tendrá lugar una sesón de descarbonización del Transporte Marítimo a Nivel internacional y sobre el interés de los corredores verdes, entre otros temas.

Finalmente intervendrá Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, así como Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de España en Cádiz.