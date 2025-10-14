La supernanny protagoniza un encuentro con familias de Cádiz para prevenir el consumo de alcohol en menores

El Palacio de Congresos de Cádiz acoge este miércoles el encuentro ‘Menores ni una gota’, organizado por la Federación Española de Espirituosos en colaboración con la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento gaditano, en el que la psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por su intervención en el programa de televisión Supernanny, impartirá una charla informativa dirigida a padres y educadores de la ciudad.

Esta actividad está comprendida dentro de un proyecto de colaboración para generar una conciencia social que contribuya a prevenir el consumo de alcohol por menores de edad, del que forman parte más de 300 ayuntamientos e instituciones públicas y privadas españolas.

Rocío Ramos Paúl

Durante el encuentro con las familias, que se celebrará a las 18:00 horas, Ramos-Paúl tratará de aportar pautas que les ayuden a enfrentarse a un posible consumo precoz de alcohol entre sus hijos menores de edad.

Será la primera vez que la psicóloga imparta una sesión de estas características en la capital gaditana y, con esta formación, la reconocida psicóloga pretende acercarse a las familias y dotarlas de herramientas y consejos con los que poder prevenir un consumo precoz de bebidas alcohólicas en sus hijos menores, de forma que les permita transmitir la importancia de no iniciarse en el consumo de alcohol hasta la mayoría de edad.

Para ello, enfatizará ciertas cuestiones como que “hay que saber cómo dirigirse a los hijos en un lenguaje que les resulte cercano y les permita ser conscientes de la importancia de evitar el consumo de alcohol, todo con un enfoque positivo, creíble y participativo.

Las personas que deseen asistir deberán inscribirse a través del enlace https://menoresniunagota.es/familias, tras lo cual recibirán un correo electrónico confirmando la asistencia junto con un código QR que deberá mostrarse en la entrada.