Cádiz ha hecho una oferta "bastante interesante" para mantener la Sail GP

Cádiz y Valencia pugnan por ser la sede española de la próxima edición de la Sail GP. Días después de que los bólidos náuticos pasaran por la ciudad y despertaran un enorme interés en las gradas y en las calles durante todo un fin de semana, el futuro a día de hoy es incierto en Cádiz, que espera la decisión de los organizadores respecto a su continuidad en la ciudad.

De momento se conoce que Cádiz ha apostado por seguir acogiendo esta regata. Y que lo ha hecho de manera contundente, a juzgar por las palabras que el concejal José Carlos Teruel ha trasladado este viernes al ser preguntado por el futuro de la Sail GP. Según ha explicado Teruel, a la organización de esta competición se le presentó una oferta "bastante interesante" en la reunión que tuvieron durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, en plena prueba gaditana.

Esa oferta "bastante interesante" supone la suma del esfuerzo del Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, que de este modo reafirmarían su compromiso con un deporte y una prueba que ya tanto el alcalde, Bruno García, como la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, afirmaron hace unos días que era positiva para Cádiz.

"Están cerrando el calendario", ha trasladado José Carlos Teruel, que ha reconocido que la intención de las administraciones andaluza y gaditanas fue que durante el fin de semana de competición se hubiera anunciado la renovación de Cádiz como sede; algo que a la organización no le fue posible. No obstante, cree Teruel que el anuncio respecto a Cádiz y 2026 "no va a tardar mucho", confiando de este modo el Ayuntamiento en que la Sail GP seguirá en Cádiz.

Eso sí, ha confirmado también el concejal que la oferta presentada a la organización se ha hecho únicamente para el próximo año 2026, y no por un período más amplio de ediciones de la Sail GP.