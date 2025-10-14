Cádiz acogerá el 25 de octubre la V Carrera Popular Salesianas

Cádiz acogerá el próximo 25 de octubre a partir de las 10 horas la quinta edición de la Carrera Popular Salesianas Cádiz, una prueba deportiva que también se podrá hacer andando, y que estará organizada por el Colegio María Auxiliadora Salesianas Cádiz, con la colaboración del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz.

La carrera discurrirá por la playa, a la altura de la calle Marianista Cubillo, hasta la playa de Cortadura, con un recorrido de seis kilómetros para la categoría de adultos. Para categorías inferiores la distancia será de 1.500 metros para Infantil y cadete (12 a 14 años), 900 metros para Alevín (10-11 años), 400 metros para Benjamín (8-9 años), 100 metros para Pitufo (3 a 7 años) y 50 metros para Pañal.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 22 de octubre, a través de la página web de Cronofinisher. También existe la posibilidad de participar a través del Dorsal 0. La competición tendrá fines solidarios y todos los beneficios de la carrera se destinarán a la Asociación Videsur y la obra social del Domund del colegio Salesianas.

Esta prueba surgió en 2021 con motivo del 75 aniversario de la llegada de las Hijas de María Auxiliadora a la ciudad y del 150 aniversario de su congregación.