Cádiz acoge desde hoy un seminario con expertos en fiscalidad

Expertos en fiscalidad se reúnen entre el jueves y el viernes en Cádiz para celebrar el VI Tax Global Meeting en las instalaciones del Parador gaditano. Este seminario de alto nivel, según los organizadores, lleva el lema Ciudadanía, soberanía y Estado de Derecho fiscal, un encuentro que se consolida como una de las citas más relevantes del calendario fiscal.

El evento, impulsado por directivos gaditanos comprometidos con la proyección de la ciudad como sede de debates estratégicos, nace con la vocación de situar a Cádiz en el mapa de las grandes discusiones globales sobre tributación, soberanía y democracia. La iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones, despachos y responsables de primer nivel, y refuerza el papel de la ciudad como punto de encuentro para el pensamiento económico y jurídico.

De este modo, entre la tarde del jueves 25 y el mediodía del 26 de septiembre, casi una veintena de expertos de diferentes ámbitos partiparán en diferentes ponencias. Así, desde el sector empresarial y de la abogacía estarán presentes compañías y despachos como Repsol, FCC, EY, Telefónica, Garrigues, PWC, Deloitte o Cuatrecasas, así como autoridades judiciales, políticas o diplomáticas, entre las que destacan miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o la OTAN.

El programa de esta edición abordará los principales desafíos que atraviesa el sistema fiscal en la actualidad:

Fiscalidad global y soberanía: análisis del impuesto mínimo internacional y de las tensiones entre cooperación global y autonomía de los Estados.

Fiscalidad territorial en España: la reforma pendiente de la financiación autonómica y los retos de cohesión ciudadana.

Estado de Derecho y presión fiscal: los efectos de la proliferación normativa y del debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Impacto de la Inteligencia Artificial: la transformación de la función fiscal en empresas y administraciones tributarias.

Visión geopolítica: el papel de España en un mundo marcado por la competencia entre potencias y la emergencia del Sur Global.

Cádiz, epicentro del debate fiscal

El VI Tax Global Meeting se celebrará en el Parador de Cádiz, en un entorno único que refuerza la apuesta de los organizadores por vincular el prestigio técnico del seminario con el atractivo cultural y económico de la ciudad. “Este encuentro quiere demostrar que desde Cádiz también se pueden impulsar foros de alcance global, capaces de atraer talento y de situar a la ciudad en el centro de debates internacionales de gran trascendencia”, han subrayado sus impulsores.

El Tax Global Meeting nació como una iniciativa de carácter restringido y técnico, concebida para fomentar el intercambio riguroso de diagnósticos y propuestas en el ámbito tributario. Su sexta edición, según sus organizadores, viene a confirmar su crecimiento y su consolidación como foro de referencia, manteniendo al mismo tiempo su carácter exclusivo y especializado.