La búsqueda de remedios para la enfermedad: Los baños en el mar

LAS curas marinas, son una práctica muy antigua que exigirá, desde comienzos del siglo XIX, unas instalaciones adecuadas y unas características micro climáticas específicas. La valoración del clima y del entorno marinos no fue siempre positiva. Durante el siglo XVIII y heredado de época medieval, el terror ante el océano desconocido y la repugnancia hacia lo que se consideraban emanaciones putrefactas de las riberas marinas, plagadas de despojos, habían predominado hasta 1750. El progreso en la navegación y los avances científicos van a modificar esta percepción, resaltando como factores favorables la uniformidad y suavidad de las temperaturas oceánicas, la abundante insolación, la oxigenación, la diferente presión atmosférica y los vientos purificadores.

Dentro del pragmatismo y del empirismo reinantes, ya no se buscan tanto las causas de la enfermedad, sino que se incide en los remedios para atajarla. Imitando a los modelos ingleses, alemanes, holandeses y franceses, aparecen en nuestro país, ya hacia 1815, tratados sobre las indicaciones de los baños de mar y los métodos de la cura. Tales prácticas comenzaban a prescribirse para un amplio espectro de enfermedades, entre las que se encontraban las respiratorias, cardiacas y dermatológicas.

Cádiz, idealmente ubicada, se unió a esa afición, primero con construcciones provisionales en el verano y luego de forma permanente. Construcciones como los del Carmen en la Alameda de Apodaca y San Carlos. Y en extramuros, más improvisadas como la de la Segunda Aguada y San Severiano.

Los efectos del baño de mar en las personas eran calificados como curativos e higiénicos en la mayoría de los casos, aunque las descripciones que se hacen sobre sus efectos pueden resultar alarmantes según el escritor o entendido en la materia. Según doctores de la época, los efectos se manifestaban a las dos horas de haber tomado el baño y a veces en el transcurso del día. Y según estudios de la época, los bañistas experimentaban cierta laxitud general, postración, entorpecimiento y somnolencia, sobre todo después de comer y un sueño más profundo por la noche.

En algunos individuos aparecía cierta postración que les obligaba a acostarse, opresión en el pecho y palpitaciones. Los párpados caídos y veían centellear cuerpos luminosos dentro de la vista. Padecían calambres durante el sueño, irritación de la vejiga de la orina, calor, sudores. Todos estos síntomas iban desapareciendo conforme se cumplían los días de baño o se acortaba la duración de los mismos.

Estos fenómenos eran asumidos como normales cuando el baño se realizaba en las mejores condiciones del mar, pero si este se encontraba agitado, o se prolongaba por más tiempo de lo recomendable, la cabeza quedaba dolorida. Aparecían los calambres, la pesadez de estómago, dolores en la espina dorsal, y en la matriz. Producía gran nerviosismo en los individuos ya irritables, y en los que sufrían algún padecimiento como el reuma, se aceleraba y agravaba la enfermedad. Las jaquecas se acentuaban por la frialdad del pelo mojado. Aparecía, según el doctor Gaudet, una suntuosidad en la piel, una sequedad que comparaban con los peces sacados del mar.

Los días de canícula, cuando la temperatura del agua era más alta, la creían más conveniente para los niños y personas mayores más debilitadas. De la misma forma que el baño en septiembre y cuando las temperaturas del mar bajaban, era conveniente para las personas que necesitaban algún tipo de sedación y para los obesos.

En general, desde el 15 de junio hasta octubre eran consideradas las mejores fechas. En cuanto a la hora, de seis de la mañana a diez, horas en que el agua se encontraba en su más baja temperatura, sobre todo los individuos fuertes y vigorosos. Sin embargo, desde esa hora y hasta las siete, era la hora mejor para los que les costaba entrar en calor y que no soportaban la frialdad del agua en ayunas.

Si las personas habían soportado un viaje largo y pesado, debían esperar al menos un par de días en el puerto antes de empezar los baños, para acostumbrarse a los agentes de ese paraje. No debían tomar el baño cuando hubiera marejada por la acción enérgica negativa que produce en el cuerpo humano. No era conveniente entrar en el agua ni antes de que el sol saliera ni después de que se ocultara. Era necesario llevar franelas en contacto con la piel para las personas delicadas del pecho, para evitar la influencia del aire fresco y húmedo de los puertos. Si se llegaba acalorado y lleno de sudor, no debían entrar en el agua hasta permanecer un rato sentado y expuesto al aire que corría. No podían bañarse hasta cuatro o cinco horas después de comer, para evitar las perturbaciones de la digestión. Se mantendría antes del baño el vientre libre. Después del baño no deberá hacerse ejercicio físico complejo, pero tampoco abandonarse al sueño. Por la tarde, no deben sentarse mojados en la orilla del mar porque se arriesgan a contraer catarros, reumatismo, cólicos por la brisa fresca, por lo que deben cambiarse y llevar vestidos de más abrigo.

Era perjudicial entrar en el baño cuando se experimentaba frío, debiendo pasear por la orilla hasta alcanzar la temperatura del ambiente. Las mujeres, durante el periodo menstrual, no debían realizar baños bajo ningún concepto.

1. La temporada de baños dependía de la zona. Los baños en el Cantábrico eran más convenientes en los meses de más calor, julio y agosto. Mientras que en el Mediterráneo y las costas atlánticas era mejor los meses del otoño y primavera.

2. Para que la cura que se pretendía con los baños fuera efectiva, en casos como el raquitismo, la escrófula y el linfatismo en los niños, debía al menos ser de treinta baños seguidos.

3. Una vez en la costa se debía seguir un proceso de climatización que debía ser mínimo de tres días antes de empezar con los baños.

4. El modo de proceder en el baño dependía del grado de gravedad de los niños. Si su estado era muy débil, debían primero tomar baños en lugares cerrados donde el agua estuviera templada y no hubiera olas. A continuación, se pasaría a los baños de olas, pero nunca más de uno o dos minutos de duración. Aumentando paulatinamente hasta los seis minutos, tiempo que no se superaría nunca

5. Nunca podría meterse en el mar a menores de dos años, aunque sí se les podía dar refriegas con agua salada y calentada por el sol en cubos o barreños.

6. Después del baño, era necesario enjuagarlos con agua dulce, y ponerles ropa de abrigo. Entonces se les hacía correr por la playa.

7. Las horas más apropiadas para el baño de los niños era de siete a once de la mañana y de cuatro a siete de la tarde. Siempre antes de las comidas o tres horas después de estas.

8. Cada diez o doce baños debía descansarse tres o cuatro días. Y había que suspender el baño si el niño estuviera estreñido o con dolor de cabeza.