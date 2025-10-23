Buscando suelo para viviendas en Cádiz: la oportunidad de actuar en la reforma integral de barrios

El incremento de las promociones de renta libre en Cádiz enfila ya su término a medida que se entregan los nuevos inmuebles. Este pequeño boom inmobiliario de estos años no parece que vaya a tener continuidad ni a corto ni a medio plazo. La razón es la ya conocida falta de suelo libre en la ciudad, cada vez más escaso. Como fórmula para mantener el ritmo de construcción solo se presenta la solución de actuar, de una vez por toda, en el polígono exterior de la Zona Franca. Para ello sería necesario un acuerdo entre el Consorcio y el Ayuntamiento y la participación de los numerosos empresarios propietarios de las naves que llenan este espacio urbano.

Junto a ello, otra alternativa es ejecutar operaciones de reurbanización en barrios con poca densidad de la ciudad. En su día ya se intentó en el barrio de San Severiano, impulsado por la Inmobiliaria Comunidades del Sur, con ayudas a los propios vecinos. La mayoría de los residentes estaban de acuerdo con una operación que iba a mejor su calidad habitacional, a la vez que se iban a lograr más viviendas para la ciudad.

Recuperar proyectos de este calado solo sería posible con una colaboración público/privada. Hay que tener en cuenta que el coste de la construcción ha aumentado, en estos años, de 550 euros/metro cuadrado a 1.500 euros. Pero, a la vez, supondría rascar más suelo para nuevas viviendas en una ciudad casi agotada.