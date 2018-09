Se busca delegado de Personal

Por todo ello, Comisiones Obreras ha lanzado un llamamiento "al máximo responsable de los trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz para que atienda a las necesidades del personal de este Ayuntamiento, ya que su delegado no las atiende; y si está tan ocupado que se ponga a la búsqueda de un verdadero delegado de Personal que cumpla con sus obligaciones". "Y si el señor alcalde tuviera un hueco en su apretada agenda, que desde el inicio de su nombramiento la tiene ocupada, se digne a recibir a los representantes de los trabajadores para conocer de primera mano lo que está ocurriendo", concluyen desde este sindicato.

En definitiva, Podemos está practicando al frente del Ayuntamiento "la misma política que se venía haciendo desde hace años", según afirman desde Comisiones. "No ha cambiado absolutamente nada", añaden.

Este distanciamiento entre el concejal y los representantes sindicales se da en un período en el que son contínuas las demandas que se han trasladado a los juzgados, que según Comisiones ya ha dictado "cuatro o cinco sentencias favorables a nuestras demandas, pese a lo cual se siguen cometiendo situaciones irregulares". "Los problemas van creciendo, cada vez hay más situaciones complicadas porque parece que no buscan el consenso con los representantes sindicales", lamentan.

Mientras se prolonga esta ausencia del responsable político de Personal, Comisiones Obreras denuncia que los trabajadores municipales "se encuentran totalmente abandonados", lamentando que al equipo de gobierno "nada les importa las situaciones difíciles a las que diariamente se enfrentan, sin recursos técnicos ni materiales, estando sometidos a una gran presión porque ven que su trabajo no avanza y se quedan paralizados por el descontrol y desorganización existente".

"Se busca a un delegado de Personal desaparecido desde hace más de un año". Con esta recurrente fórmula ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras la actitud del concejal David Navarro y su falta de contacto con los representantes sindicales del Ayuntamiento. "Sus puertas siempre están cerradas, no aparece a las mesas de negociaciones ni paritarias, dejando todo en manos del director del Área de Personal", denuncian desde Comisiones, trasladando el "hartazgo de esperar un cambio en la situación del personal dentro del Ayuntamiento".

Desde el PSOE: "Nos entristece la falta de accesibilidad del gobierno"

Las críticas lanzadas por Comisiones Obreras a David Navarro por su falta de atención se unen a las que también ha elevado la empresa de inserción social Nufan, que igualmente denuncia que el concejal no los recibe ni concede reuniones desde hace tiempo. Al hilo de esto último, el grupo municipal del PSOE criticaba ayer esta tesitura. "Nos entristece la falta de accesibilidad del equipo de gobierno; y no es algo que diga la oposición, lo evidencian los colectivos de esta ciudad. Nos preocupa que una entidad como Nufan, con la labor que presta, esté siendo ninguneada por el equipo de gobierno", trasladaban los socialistas, que apuntaban que "desde hace bastante tiempo venimos atendiendo a Nufan" no sólo desde el Ayuntamiento, sino también desde la Diputación Provincial en determinados proyectos o cuestiones.