Los bomberos sofocan el humo en una instalación en el recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz

Los servicios de seguridad que lleva a cabo la Guardia Civil dentro del recinto fiscal avisaron este martes por la mañana, sobre las 11:05, de la existencia de humo saliendo de una nave de la zona norte del recinto y con total celeridad se ha dado parte a los Bomberos que de inmediato acudieron con varios efectivos a lugar de los hechos.

La instalación afectada es un edificio anexo a la nave 23, actualmente sin uso ni trabajadores y que va a explotar la empresa Petaca Chico.

Los Servicios de Bomberos ya han controlado la situación que sólo ha generado abundante humo y que no ha llegado a ser un incendio. Aún no se pueden evaluar los daños materiales pero sí garantizar que no se han producido daños personales. Todo apunta a que el humo se ha originado en el centro de transformación de electricidad, que llevaba muchos años inactivo.

En todo momento, tanto el equipo de mantenimiento de la Zona Franca de Cádiz como el de Petaca Chico han estado pendientes y controlando el suceso.