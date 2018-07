Las bolsas de la discordia

El pasado 18 de mayo se hacía público el Real Decreto sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores. La nueva normativa regula el consumo de las bolsas de plástico en los comercios cumpliendo así con la legislación europea.

Esta ley, que ha entrado en vigor el día 1 de este mes, obliga a los comerciantes a cobrar entre 5 y 30 céntimos por cada bolsa. Y es que, dependiendo de las micras de espesor que tenga el material de la bolsa, ésta valdrá más o menos.

Pero no todos los comercios tienen que cobrar por las bolsas. Los del Mercado Central gaditano recibieron ayer una circular desde la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales (Asodemer) en la que se les explicaba que quedaban exentos de cobrar las bolsas. El Impuesto Sobre las Bolsas de Plástico en Andalucía regula los establecimientos que deben vender dichas bolsas y cuáles no. Algunos de los que no deben hacerlo son los comercio al por menor de frutas, verduras, carnes, charcutería, huevos, pescados y otros productos de la pesca así como el pan y similares y de leche y productos lácteos.

Por supuesto, que el edicto se esté cumpliendo ya en algunos comercios de Cádiz ha generado variedad de opiniones dentro del propio mercado. "Yo debería de hacer lo que yo quisiera", afirma un charcutero al que no le gusta la idea de tener que cobrar por las bolsas a su público: "Si no les cobro cuando las vueltas son de 20 o 30 céntimos, ¿cómo voy a hacerlo por las bolsas?", remacha.

Esta situación ha generado algo de incertidumbre en el Mercado, ya que algunos se aferran a la circular que les ha hecho llegar Asodemer pero guardan cierto recelo a que puedan volver a cambiar de opinión. "No tenemos por qué cobrarlas, pero es un tema que nos da miedo", asegura un joven pescadero. "Nos hacen cobrar cinco, diez céntimos por bolsa. Seguro que después nos dan un estacazo por otro lado", apostilla otro.

También hay posturas favorables a la venta de las bolsas, e incluso la llevan más allá. Otra comerciante del Mercado de Abastos ve con buenos ojos que tengan que cobrarse, "pero sería mejor que se prohibiesen". No es la única tendera que apoya esta idea, "la gente debería concienciarse con el medio ambiente, que nos lo estamos cargando", dice una frutera que aboga por que el público vaya a comprar "como antes se iba al mercado", con un carrito o con bolsas de tela.

En la misma línea se encuentra José Luis Paramio, presidente de Asodemer, que encuentra lógico que se quiten las bolsas del mercado y que se utilicen otras de otros materiales como tela o fibra. Lo cierto es que esto está cada vez más cerca, ya que la normativa ha sido aprobada para adaptarse a la directiva europea, que tiene como objetivo último eliminar por completo las bolsas de plástico para el año 2021.