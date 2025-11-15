El barrio de La Viña conquistado por la turistificación
Incremento de vivienda turística en el gaditano barrio de La Viña
El plan del Ayuntamiento de Cádiz para favorecer el acceso a la vivienda y frenar la turistificación
En 2021, aunque ya era patente el auge de las viviendas turísticas en el centro de Cádiz, el barrio de La Viña aún resistía como una pequeña “aldea gala” frente a los altos índices del resto de la ciudad. Sin embargo, en 2025, La Viña también ha sido conquistada.
Entre 2021 y 2025, el número total de viviendas turísticas en el barrio ha pasado de 112 a 158, lo que supone un incremento del 41,1 % en apenas cuatro años.
A continuación, en el siguiente gráfico, se muestran las diferentes zonas del barrio, con el número de viviendas turísticas en 2021 y 2025, y la evolución que ha experimentado cada una.
Estos datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que emplea la técnica de web scraping, mediante la cual programas de software extraen información de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.
