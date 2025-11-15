El barrio de La Viña conquistado por la turistificación

En 2021, aunque ya era patente el auge de las viviendas turísticas en el centro de Cádiz, el barrio de La Viña aún resistía como una pequeña “aldea gala” frente a los altos índices del resto de la ciudad. Sin embargo, en 2025, La Viña también ha sido conquistada.

Entre 2021 y 2025, el número total de viviendas turísticas en el barrio ha pasado de 112 a 158, lo que supone un incremento del 41,1 % en apenas cuatro años.

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestran las diferentes zonas del barrio, con el número de viviendas turísticas en 2021 y 2025, y la evolución que ha experimentado cada una.

Evolución de Viviendas Turísticas · La Viña (2021–2025) Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 1 04005 27 31 +4 Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 2 04006 14 10 -4 Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 3 04004 18 20 +2 Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 4 04001 8 24 +16 Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 5 05005 10 26 +16 Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 6 05004 9 13 +4 Zona Sección Censal 2021 2025 Variación Zona 7 03006 26 34 +8 Total — 112 158 +46

Estos datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que emplea la técnica de web scraping, mediante la cual programas de software extraen información de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.