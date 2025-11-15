El barrio de La Viña conquistado por la turistificación

Barrio de La Viña
Barrio de La Viña / DC
Miguel Guillén

15 de noviembre 2025 - 06:00

En 2021, aunque ya era patente el auge de las viviendas turísticas en el centro de Cádiz, el barrio de La Viña aún resistía como una pequeña “aldea gala” frente a los altos índices del resto de la ciudad. Sin embargo, en 2025, La Viña también ha sido conquistada.

Entre 2021 y 2025, el número total de viviendas turísticas en el barrio ha pasado de 112 a 158, lo que supone un incremento del 41,1 % en apenas cuatro años.

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestran las diferentes zonas del barrio, con el número de viviendas turísticas en 2021 y 2025, y la evolución que ha experimentado cada una.

Evolución de Viviendas Turísticas · La Viña (2021–2025)

Zona 1
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 104005 27 31 +4
Zona 2
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 204006 14 10 -4
Zona 3
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 304004 18 20 +2
Zona 4
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 404001 8 24 +16
Zona 5
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 505005 10 26 +16
Zona 6
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 605004 9 13 +4
Zona 7
ZonaSección Censal20212025Variación
Zona 703006 26 34 +8
Total 112 158 +46

Fuente: INE · Registro de Viviendas Turísticas (2021M02 y 2025M05). *Las secciones 04003 y 04002 del año 2021 corresponden aproximadamente a las zonas 4 y 7 de 2025 según la delimitación del INE.*
Elaboración y gráfico: M. Guillén

Estos datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que emplea la técnica de web scraping, mediante la cual programas de software extraen información de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.

