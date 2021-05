Los hosteleros piden que se aplique la nueva ordenanza de terrazas, pero no a la baja

La nueva ubicación de las terrazas de bares y restaurantes en la plaza de Candelaria, al pie de la misma carretera, en zonas de carga y descarga, sólo a partir de las 13:00 horas y detrás de unos pesadísimos postes que tienen que colocar y retirar todos los días los hosteleros, continúa generando malestar entre los propietarios de los establecimientos. Hasta el punto que uno de ellos, el de Sonámbulo, ha decidido renunciar a ella y dos, las de los restaurantes Candelaria y Contraseña, se lo están pensando.

Consideran que ponen en peligro la seguridad de los propios clientes, en tanto que deben sentarse a escasos centímetros del tráfico de vehículos autorizados, y su salud, en tanto que en el reducido espacio concedido es imposible encajar las mesas permitidas, respetando las medidas preventivas de obligado cumplimiento frente al Covid-19.

“No entendemos por qué desde la Delegación de Vía Pública que encabeza Martín Vila están aplicando la nueva ordenanza de terrazas de manera tan restringida, cuando en Candelaria nunca hubo problemas con las terrazas. Somos partidarios y pedimos que se aplique la ordenanza, pero no de que sea tan a la baja, porque la norma en algunos aspectos admite interpretaciones y en algunos casos se está aplicando en perjuicio de los hosteleros”, dice el presidente de Horeca.

Antonio de María recuerda que la nueva ordenanza, en cuyo conflictivo proceso de participación intervino, no prohíbe en ningún caso la instalación de terrazas en las plazas, que en el casco histórico están consideradas como espacios singulares donde no pueden ocupar más de un tercio de su superficie, “un porcentaje al que no llegan, ni por asomo, las de la plaza de Candelaria”. Por eso entiende que todavía es posible reordenarlas en el espacio que estaban antes.