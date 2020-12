La primera noche no termina de arrancar

También ayer entró en vigor la segunda fase de la desescalada andaluza en la que bares y restaurantes, que deben cerrar de seis a ocho si no tienen categoría de cafetería, vuelven abrir sus puertas de ocho a diez y media de la noche, media hora antes del nuevo toque de queda. En Cádiz, ayer, no hubo uniformidad en esta apertura. Algunos bares y restaurantes optaron por reabrir tras las dos horas de ley seca y otros, por el contrario, decidieron no arriesgarse a que la clientela no les fuera fiel y no volvieron abrir sus puertas tras echar la baraja a las seis de la tarde. Con todo, muchas terrazas del Paseo Marítimo recuperaron el vigor de otras tardes y se llenaron con las nuevas disposiciones horarias y el estreno de la nueva franja nocturna.