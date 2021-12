Un bar de Cádiz pide a sus clientes no vacunados que no vayan

El avance de la sexta ola a las puertas de la Navidad está provocando que el sector de la hostelería esté empezando a temblar ante la posibilidad de que vuelvan a implantar restricciones. Estos negocios han pasado un auténtico calvario en los casi dos años que llevamos de pandemia al ser el principal foco de las limitaciones para evitar los contagios.

En todo este tiempo, los hosteleros han tenido que soportar desde el cierre de los establecimientos en el periodo de confinamiento, reducciones de los horarios, toques de queda y limitaciones en el aforo tanto en los interiores como en las terrazas.

Por este motivo, y ante el incremento de las infecciones, este sector se está mostrando proclive a que se implante el pasaporte COVID para acceder a los negocios, acreditando de esta forma que se está vacuando o que se ha pasado la enfermedad. De esta forma, se disminuye el riesgo de los contagios mientras que se mantiene la actividad económica.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión por parte de la Junta de Andalucía respecto a este asunto, los establecimientos hosteleros se están posicionando a favor de la medida. El Garbanzo Negro, un bar situado en la esquina entre las calles Alcalá Galiano y Sacramento, incluso ha pedido a sus que clientes que no están vacunados que no acudan a este negocio.

En sus redes sociales, este establecimiento deja claro que actualmente no puede impedir el acceso a ninguna persona que no cuente con el pasaporte COVID, por lo que sí deja claramente su opinión sobre las personas no vacunadas para, por prevención, evitar que se produzcan contagios en este local e intentar acabar con la pandemia y, por supuesto, con todas las restricciones para regresar a la vida normal.