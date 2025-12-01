El Ayuntamiento impulsa un taller de lectura y creación simbólica para sensibilizar contra la violencia de género

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha el ‘Taller de Lectura, Reflexión y Expresión Simbólica’ para sensibilizar contra la violencia de género a través de la literatura, el diálogo y la creación artística colectiva.

Se trata de una acción promovida por el Consejo Municipal de la Mujer de la ciudad de Cádiz, que se enmarca dentro de la campaña ‘16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género’.

El taller, que se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre, tendrá lugar en el Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz (ECCO), a las 11:30 horas. Para inscribirse en esta actividad, con plazas limitadas, es necesario ser mayor de edad e inscribirse a través enviando un correo electrónico a fundacion.mujer@cadiz.es indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto.

La propuesta se inspira en las autoras de la Generación del 27, conocidas como ‘Las Sin Sombrero’, cuyo legado literario fue invisibilizado durante décadas. Recuperar su voz supone también reivindicar la memoria histórica de las mujeres y denunciar otra forma de violencia, como son el olvido y la invisibilización.

La sesión se estructura en cuatro fases. En primer lugar, se realizará una lectura en voz alta de textos seleccionados de autoras como Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Josefina de la Torre o Ángela Figuera Aymerich. Sus poemas abordan temas como la resistencia, el empoderamiento, la esperanza y la denuncia del silencio impuesto a las mujeres.

Posteriormente tendrá lugar un espacio de reflexión colectiva, donde las personas participantes compartirán emociones, sensaciones o ideas surgidas a partir de los textos. El objetivo es fomentar la empatía, la conciencia colectiva y el reconocimiento de la violencia que han vivido las mujeres a lo largo de la historia.

La tercera parte del taller consistirá en una creación simbólica, donde cada participante elabora una pequeña pieza inspirada en la lectura: mariposas, flores, manos entrelazadas, corazones, lazos morados o sombreros caídos (en homenaje a ‘Las Sin Sombrero’). Estas piezas se reunirán en un mosaico común que representa la fuerza grupal y el camino compartido hacia una sociedad libre de violencia de género.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, destaca que este taller “crea un espacio seguro donde la literatura se convierte en una herramienta de memoria, conciencia y transformación”. Asimismo, subrayan la importancia de visibilizar a las creadoras del 27 porque, “sin ellas, la historia no está completa”.

Con iniciativas como esta, la Fundación Municipal de la Mujer y el Consejo Municipal de la Mujer, con el apoyo del Pacto de Estado contra la violencia de género, reafirman su compromiso con la lucha contra la violencia machista, apostando por propuestas culturales y pedagógicas que fomenten la reflexión y la concienciación frente a las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.