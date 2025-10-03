El Ayuntamiento firma un convenio con Agadi para avanzar en accesibilidad universal en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi) han firmado este viernes un convenio de colaboración para la realización de acciones que favorezcan la sensibilización, promoción y divulgación de la accesibilidad universal en la ciudad.

Así, la entidad recibirá una subvención de 28.611,11 euros por parte del Consistorio, lo que supone un aumento de más del 1.800% respecto a la cuantía que recibía la asociación por parte municipal en 2018.

Este convenio, destinado a crear una línea estructural de trabajo que articula todo el proyecto de materia de accesibilidad, ha sido rubricado por el alcalde, Bruno García, y los representantes de Agadi, Lucía Macías y José Antonio Fernández, acompañados de la concejala de Accesibilidad Universal, Nuria Álvarez.

Esta colaboración también contempla acciones como la realización de talleres de formación dirigidos al personal de carácter fundamental como son las áreas de autobuses y taxis, y talleres de formación en materia de accesibilidad y discapacidad en centros educativos para alumnado y profesorado (donde poder fomentar la educación inclusiva, a través de dinámicas participativas, el juego y la experiencia).

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha subrayado que “la accesibilidad es un derecho fundamental y un compromiso de este equipo de gobierno. Queremos una ciudad sin barreras, abierta, donde todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones”.

Por su parte, la concejala de Accesibilidad Universal ha indicado que “con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una Cádiz inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades, y conseguir así un entorno urbano más habitable para todas las personas”.

Además, Álvarez ha recordado que el Ayuntamiento dispone de un canal abierto a la ciudadanía y asociaciones a través del correo electrónico cadizaccesible@cadiz.es, al que pueden comunicar incidencias, dificultades o sugerencias relacionadas con materia de accesibilidad en la ciudad para que puedan ser atendidas por el equipo técnico municipal.