El Ayuntamiento de Cádiz da luz verde a las obras en el antiguo IES Rosario

Fachada del antiguo IES Rosario, que se convertirá en la nueva sede de la Escuela de Hostelería de la Diputación de Cádiz.

La Junta de Gobierno Local celebrada en la mañana de este viernes, que ha estado presidida por el alcalde Bruno García, ha concedido a la Diputación Provincial de Cádiz la licencia de obras para efectuar la intervención en el antiguo Instituto Santa María del Rosario para la consolidación estructural del inmueble.

Cabe recordar que esta misma semana la institución provincial ha sacado a licitación estas obras por un valor de 795.401 euros para una obra que tendrá una duración de seis meses. Esta consolidación es necesaria con paso previo a la obra de adecuación para la futura ubicación de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones.

Bruno García se ha mostrado muy satisfecho con este paso fundamental “que va a servir para recuperar un nuevo espacio público en la ciudad y que significará cerrar otra de las heridas que tenía Cádiz desde hace muchos años”. Entre ellas el alcalde ha recordado algunos de los proyectos que ya están en marcha o en proceso, como la Ciudad de la Justicia, Valcárcel, el Portillo y el Parque del Cementerio entre otros.

Proyectos deportivos

Por otro lado, se ha procedido a dar autorización al Instituto Municipal de Deportes (IMD) para la ejecución de tres proyectos que suman una cuantía total de 247.394,04 euros. En concreto se trata de la impermeabilización de lucernarios del Polideportivo del Centro Histórico, el de la reparación de filtraciones en el pabellón Polideportivo Gadir y la sustitución del cerramiento de vidrio del pabellón del Náutico.

Con respecto a la del equipamiento del centro histórico, el proyecto tiene un coste de 17.403,26 euros y el plazo de ejecución de un mes. Esta es una nueva actuación que se lleva a cabo en los equipamientos municipales para eliminar las filtraciones que se producen, algo que se ha hecho ya en las del Náutico, la Paz y en la piscina de Astilleros.

En este caso se ha detectado que el policarbonato de los lucernarios presenta fisuras, así como problemas en la cubierta para la evacuación del agua de lluvia.

En lo que se refiere al Gadir, también hay un problema de filtraciones en la cubierta que se va a solucionar con la ejecución de una obra que tiene un presupuesto de 126.976 euros y un período de ejecución de dos meses.

Por último, en lo que se refiere a la obra de sustitución del cerramiento de vidrio del pabellón del Náutico, tiene un presupuesto de 49.279,66 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Esta obra resulta necesaria ya que muchos de los vidrios del perímetro de la instalación deportiva se encuentran en muy mal estado.

Prórroga del contrato de atención a personas sin hogar

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la prórroga del contrato del Servicio de Dispositivos de Atención a Personas sin Hogar a la empresa Asociación con Recursos por un año más, siendo esta la única prórroga posible. Esta empresa es la que se encarga de la gestión de los espacios para las personas sin hogar y también la atención de los mismos en la calle.

Asuntos urbanísticos

También en materia urbanística se han aprobado sendos requerimientos de obras de seguridad en las fincas de avenida 4 de Diciembre de 1977 y en Valverde, 4, en esta última también con uno de ornato.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 28.393,57 euros de los que 19.110,48 euros son para 49 ayudas de emergencia social; 5.706 euros para 14 ayudas económicas familiares; 1.294,52 euros para 24 ayudas para el pago de la luz; y 2.282,57 euros para 33 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 4 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 2 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 17 ayudas de cobertura energética anual y 19 suministros vitales de agua.