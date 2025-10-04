El Ayuntamiento de Cádiz convoca un concurso de grafiti para un gran mural homenaje a la historia de la ciudad

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia convoca el Concurso de Grafiti ‘Cádiz, orgullos@s de nuestra historia’, con el objetivo de seleccionar la propuesta artística que dará forma a un gran mural en el muro trasero del Auditorio Costa Rica, en el parque Celestino Mutis.

El programa municipal cultural ‘Orgullos@s de nuestra historia’, puesto en marcha en 2024, busca dar protagonismo a la historia de la ciudad y fortalecer la identidad cultural de Cádiz conmemorando cada año una etapa histórica. Además de estas cuatro grandes ediciones, el Ayuntamiento impulsa actividades paralelas que refuercen esa legado cultural durante todo el año y, especialmente, entre la juventud.

Así, la Delegación de Juventud e Infancia ha abierto el plazo para presentar sus propuestas a este concurso de grafiti. El certamen está abierto a jóvenes de 16 a 35 años, que podrán participar de manera individual o en equipo. Cada autoría podrá presentar un máximo de dos propuestas originales e inéditas.

Las obras, en las que el lema ‘Cádiz, orgullos@s de nuestra historia’ deberá figurar de forma visible, deberán enviarse en formato digital al correo concursografiti@cadiz.es antes del 27 de octubre a las 10:00 horas.

La documentación se dividirá en dos carpetas. En la Carpeta A deberá incluirse el proyecto artístico (boceto adaptado al muro de 60 x 3 m, memoria técnica y materiales), mientras que en la Carpeta B lo hará la documentación personal y administrativa (solicitud, DNI, currículum, compromiso de ejecución y declaración jurada de originalidad).

La persona autora de la propuesta seleccionada recibirá un contrato con el Ayuntamiento de Cádiz para ejecutar el mural, con una dotación de 9.680 euros, con IVA includio. Esta cuantía cubrirá la realización integral de la obra, incluyendo materiales, seguros, desplazamientos y dietas.

La ejecución tendrá lugar en la primera quincena de diciembre de 2025, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado que “con este certamen, el Ayuntamiento de Cádiz vuelve a reafirmar su compromiso con la difusión del patrimonio histórico y cultural, y lo hace fomentando la creatividad y la participación de la juventud”.

Con ello, ha asegurado que “el futuro mural del parque Celestino Mutis, con la firma de la juventud gaditana, será un testimonio gráfico del orgullo de Cádiz por su historia y un legado artístico para la ciudadanía y visitantes”.