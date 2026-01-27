La AVV Segunda Aguada acoge este miércoles la conferencia 'Carnaval de Cádiz y educación'

La sede de la Asociación de Vecinos Segunda Aguada acogerá este miércoles, a partir de las 18:30 horas, la conferencia 'Carnaval de Cádiz y educación. Experiencias didácticas y buenas prácticas', de la mano de Joaquín Revuelta y Álvaro Pérez. La charla se enmarca dentro de las actividades culturales centradas en el Carnaval que pone en marcha la entidad vecinal.

Joaquín Revuelta (Cádiz, 1965) es profesor, escritor y carnavalero por convicción. Con más de tres décadas en la enseñanza secundaria y experiencia en la universidad, ha dedicado su vida a explorar los cruces entre pedagogía, creatividad y conciencia crítica. Aborda el Carnaval no solo como expresión artística, sino como una herramienta viva para transformar la educación y propone llevar al aula la chispa, la irreverencia y la lucidez del Carnaval. Porque enseñar también es, a veces, cantar verdades con ritmo y alegría.

Álvaro Pérez García (Osuna, 1979) es doctor en Educación por la Universidad de Granada. Licenciado en Pedagogía en la misma Universidad, actualmente es profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja.

Miembro de la Cátedra del Carnaval de Cádiz de la UCA y coordinador del área de investigación del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, es también coordinador de la Escuela Municipal de Carnaval. Ha publicado diversos libros sobre Educación y sobre Carnaval, destacando 'La Canción de Cádiz. Teoría y realidad de la comparsa' (2016); 'Carnaval de Cádiz. De las coplas a la industria cultural' (2017); y, el último, 'Carnaval de Cádiz y Educación: Experiencias didácticas y buenas prácticas' (2025). También ha publicado multitud de artículos académicos sobre el Carnaval de Cádiz en revistas.