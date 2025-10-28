La AVV Muñoz Arenillas convoca su quinto Premio de Pintura al Aire Libre

La asociación de vecinos Muñoz Arenillas, de Cádiz, convoca su quinto Premio de Pintura al Aire Libre Muñoz Arenillas y Reina Victoria. La cita tendrá lugar el día 15 de noviembre y cuyo plazo de inscripción ya está abierto. Así, los interesados pueden apuntarse en la sede de la AVV, situada en los jardines interiores de la plaza Carlos Díaz, hasta las 11:30 horas del día del evento, o a través del correo electrónico avvm.arenilla.reinavictoria@gmail.com

El concurso otorgará varios premios con dotación económica. Así, el primer premio se llevará 1.300 euros; el segundo 900 y el tercero 600. También se entregarán tres accésits. El primer accésit cuenta con un importe de 400 euros, el segundo 300 y el tercero 200 euros.

El pasado año la participación superó las 30 personas, siendo la mayoría vecinos de otras poblaciones de la provincia y de Andalucía. Como ejemplo, el primer premio del año 2024 recayó en una persona procedente de Sevilla, Abraham Pinto; el segundo era de Jaén, Juan Carlos Porras; y el tercero de Trebujena, Alfonso Buendía, mientras que los accésits también fueron a parar fuera de nuestra ciudad.