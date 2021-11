Del aumento de la demanda al encarecimiento y la falta de contenedores en el mundo

El consumidor es el final de una cadena que se inicia en la fabrica donde se hace el producto. Entre medias hay muchos eslabones que deben estar perfectamente engrasados porque en el momento en el que uno falla, se produce un cuello de botella.

La pandemia fue un reto colosal porque hizo que en un contexto de paralización absoluta de la vida, las mercancías tuvieran que seguir llegando a los consumidores, sobre todo los artículos de primera necesidad, aunque en España se hizo bien.

Sin embargo, la situación no es tan bonita como la pintan y ahora se esta empezando a notar a nivel mundial los problemas. Comprar una bicicleta es arriesgarse a estar sin meses sin el producto porque ni siquiera se fabrica o porque se ha quedado atrapada dentro de cualquier contenedor en un puerto remoto.

En la pandemia vino el cierre de fronteras y fábricas con el confinamiento. Últimamente, una demanda inasumible en un contexto de interrupciones en las factorías por contagios puntuales, la alarmante escasez de chips, un aumento del ahorro por los estímulos públicos que está yendo a parar a la compra de bienes físicos ante el parón de los servicios, la arriesgada dependencia de China, la falta de camioneros y un encarecimiento generalizado por los precios al alza de la energía, las materias primas y el transporte de contenedores.

Pongamos algunos ejemplos de cualquiera de estas causas. El presidente de Cádiz Centro Comercial, Manuel Queiruga, que tiene tiendas de Orange, asegura que durante el verano no les llegaron dispositivos de la marca Samsung, que eran los más demandados, porque se produjo el cierre de una de las fábricas por unos contagios. Eso hizo que la venta de estos modelos quedaran en un porcentaje residual. Queiruga también hace referencia al riesgo que hay de que en el futuro vayan los precios al alza por la energía y los precios en el tráfico de contenedores.

Jordi Espín, secretario general de la Asociación de Empresas Cargadoras (Transprime), decía el otro día en un seminario en Algecitas que “si hace dos años un contenedor desde Asia a Europa valía 1.500 dólares; hace un año, valía 2.500 y ahora 15.000”. En ello contribuye también una especie de oligopolio que se ha creado por la concentración de navieras.

La concentración de la fabricación de muchos productos en Asia, el aumento exponencial de la demanda de productos electrónicos en Estados Unidos o la falta de camioneros en Gran Bretaña son algunos de los eslabones de esa cadena que están fallando. Por ejemplo, en Estados Unidos, que también hay falta de transportistas, se están ofreciendo contratos de hasta 100.000 dólares para tratar de motivar a la gente por este trabajo.

Espín afirma que “en Europa los puertos están operando con normalidad”, que no obstante subraya que notan una “crisis global de contenedores : “Si en el puerto de Los Ángeles hay cada día 20 barcos esperando y cada uno lleva 20.000 contenedores , pues hay 400.000 contenedores que cada día no se cargan para otras cosas. Afecta porque esos contenedores no se están usando para mover mercancías sino como almacenes. Sería como tener 20.000 camiones parados esperando”, explica. Las fábricas de contenedores se han puesto manos a la obra y este año ya han sacado 2,5 millones unidades más, que se suman a los 44 millones que había ya en el mundo. Pero, aún así, las empresas se ven en la tesitura de tener que esperar semanas para que un contenedor llegue a sus fábricas. Las repercusiones son de envergadura, teniendo en cuenta que el 90% de las mercancías que se mueven por el mundo lo hacen en contenedores por barco”.

Queiruga en Cádiz hace un llamamiento a la tranquilidad, porque cree que el desabastecimiento sólo afectará a los productos más demandados y, por ello, recomienda adelantar las compras.

Mientras tanto,desde el Centro Comercial Bahía de Cádiz de El Corte Inglés se asegura que ellos no tienen hasta ahora ningún problema de desabastecimiento.