"Hay madres que necesitan hasta para poner un puchero esta Nochebuena"

Está la estadística y está el día a día que la refleja. En la joven asociación Puerta Tierra dan buena cuenta de ello pues en este 2020, año de pandemia y anemia económica, han duplicado el número de familias en exclusión a las que ayudan. Por ello, porque “hay madres que en estos días nos dicen que necesitan hasta para un puchero en Nochebuena”, dice su presidenta, Susana Velázquez, piden a la ciudadanía alimentos y juguetes para sus hijos.

“El año pasado atendíamos a veintitantas familias y este año son cuarenta y tantas y 63 niños en total”, explica la presidenta de la entidad creada en 2016 que se encomienda a la solidaridad directa de los gaditanos puesto que este año no han podido realizar actividades para recoger fondos.

Y es que la asociación Puerta Tierra, que atiende a familias “de todo el perímetro de Cádiz y un par de familias este año de San Fernando”, precisa, no recibe “ninguna subvención ni ayuda de entidades públicas”, sosteniéndose de donaciones privadas y de los eventos “como rifas y galas solidarias” que realizan durante el año.

Pero las especiales circunstancias de este 2020 –las mismas que han provocado el aumento de sus usuarios–han impedido que sus acciones se llevaran a cabo. “Lo que hemos podido hacer es que siempre nos ponemos dos semanas de cada mes en las puertas de los supermercados solicitando alimentos pero, claro, como han subido los usuarios pues estamos faltos”, explica Velázquez que sí informa de la “donación del constructor Agustín Rubiales” que estos días ha regalado a la asociación un lote “de productos navideños: polvorones, turrones, dulces...”.

Pero la realidad también nos habla de la necesidad no sólo del postre sino del primer plato y de los juguetes para niños de cara a las fiestas. “Tenemos niños mayores de 12 años y a ellos les pondremos su tarrito de colonia pero los más chicos no entienden y esperan su juguete”. Juguetes que la presidenta de la asociación esperaba que vinieran, “al menos algunos”, de la donación que hizo la Policía Local “pero a nosotros no nos ha llegado ninguno y cuando lo vi en prensa llamé a preguntar y me dijeron que ya estaban repartidos antes de salir la noticia, y la verdad que eso no me parece, no es justo que no nos haya llegado nada”, reclama.

Para colaborar con la asociación con alimentos o juguetes pueden ponerse en contacto con ellos bien mandando un correo a asociacionpuertatierradecadiz@gmail.com o llamando al teléfono 661194604