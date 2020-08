Más fuertes que el acero

Este grupo de mujeres gaditanas fuertes e inoxidables como el acero se reunió hace más de 15 años por un motivo en común: promover la igualdad entre hombres y mujeres desde el barrio de la Viña, creando la Asociación Mujeres de Acero. Fundamentalmente se encargan de sacar a las mujeres de casa, enseñarles nuevos conocimientos y que establezcan relaciones entre ellas. Además de esto, trabajan con personas sin hogar y atienden a muchas familias de Cádiz que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Desde su sede en la calle La Palma, llevan a cabo el peso de esta labor voluntaria, a tiempo completo, cuatro súper mujeres con la ayuda de muchas voluntarias. Conchi Domínguez es la presidenta y, junto a ella, trabajan diariamente Rosario Sánchez, responsable del área de mujer; Maripaz Acedo, tesorera; y la secretaria María José Cantos. Ellas conforman la junta directiva de Mujeres de Acero.

Estas mujeres llevan toda su vida dedicada al movimiento vecinal: “Solamente hemos vivido y hemos luchado porque la gente tenga una vida digna, una ducha, una cocina en su casa, lo que debería ser normal, expresan”. A principios de los 90, cuando algunas solo tenían 18 años, abordaron una lucha contra el cierre del Hospital del Mora para que finalmente no fuera convertido en un hotel. “Ahora es una facultad. No conseguimos que siguiera siendo un hospital, pero tampoco consiguieron ellos que fueran un hotel”.

Destacan que en la actualidad, las cosas han cambiado: “Antes se luchaba y se conseguía algo, ahora se lucha y no se consigue nada. No conseguimos nada”. Además, participan en la plataforma ciudadana ‘Valcárcel Universitaria’, en la cual pusieron, en la Calle San Félix, una pancarta que casi provocó un accidente a causa levante que se produjo durante el confinamiento.

La asociación trabaja también con Derechos Humanos y la Asociación las Tres Torres de Santa María. Algunas de las labores que hacen desde su sede son desde pagarle el billete de autobús a personas sin hogar si tienen que ir a rehabilitación o hacerse un carnet de identidad. “A lo mejor viene alguien y nos dice que no tiene para comer. Pues cada una de nosotras ponemos, por ejemplo, un euro y decimos a esta persona que no tiene para comer y allí vamos con ella al supermercado y le compramos lo que le haga falta”, añade Conchi Domínguez. “No te puedes imaginar todos los pañales y papillas que hemos tenido que comprar. Parece que hemos criado a los niños nosotras”, bromean.

Por motivos del coronavirus y seguridad, la asociación ha tenido que permanecer cerrada, pero este no ha sido impedimento alguno para seguir ayudando a quienes peor lo estaban pasando mal. “La gente no se puede imaginar la cantidad de bombonasl que hemos pagado durante el confinamiento”, apunta la presidenta de la asociación. Añade además, que el teléfono ha sido el mejor aliado que han tenido durante la crisis sanitaria.

Ellas no cuentan con ninguna subvención pública, la única que reciben es por parte del Ayuntamiento, que les paga el local, ayuda que con esta crisis sanitaria y el consecuente cierre por motivos lógicos no han podido recibir. “Les explicamos que al no venir ellas a los talleres, no nos dieron la ayuda para el local. No podíamos seguir cargando el peso de la asociación por nuestra cuenta. Nos dijeron que vinieran en grupos reducidos algún día de la semana”, explican. Entre otras cosas, el local con el que cuentan tiene un espacio pequeño que se reduce a 14 metros cuadrados por lo que están viendo si cabe la posibilidad de volver a retomar los talleres después de las vacaciones: “Aquí no tenemos mucha distancia para hacer talleres”, cuentan.

Según las socias, durante el confinamiento la gente ha estado muy asustada y no se han movido de sus casas: “Han aguantado como han podido”, señalaba María José. Sin embargo, “ha habido personas que nos han llamado por teléfono y nosotras las hemos ayudado”. Incluso cuentan que se pasaban por la ventana con una cuerda comida. Asimismo, gente voluntaria del barrio ha donado el dinero que podían para ayudar a pagar algún recibo de la luz o el agua de otra persona que lo necesitaba, como dicen ellas: “hay mucha gente buena”. Sin duda, si algo caracteriza a esta asociación, es la alegría y generosidad que le ponen a todo lo que hacen. “Por ejemplo, si alguien no tiene esos 50 euros para pagar la luz, con ese dinero que alguien ha ofrecido nosotras vamos y le pagamos el recibo y luego le mandamos el resguardo”, dicen.

“Nosotros hacemos fotocopias de todo, todo limpio y legalmente”. Según Conchi, “durante el confinamiento por ejemplo, me llamó una mujer que era celíaca y me dijo que no tenía para comer, porque esos productos al ser especiales, son más caros y dije bueno pues entre una compañera y yo, con 40 euros entre las dos, le compramos la comida que necesite”.

En esta vuelta a la “nueva normalidad” ellas también han sido las hadas madrinas de hacer posibles muchas de las celebraciones que se quedaron pendientes como las comuniones, entre otras. “Una señora vino porque le hacía falta la tarta de comunión de su hija. Hemos pagado dos tartas de comunión vendiendo papeletas”. Pero no sólo eso, han ayudado también a la Iglesia que ha salido desfavorecida de esta crisis de la Covid-19.

Actualmente, el problema que tienen en el barrio y por el cual están luchando desde la asociación, es la construcción de los aparta hoteles “porque la gente de este barrio no viven en una vivienda digna como dice la Constitución Española”, aclaran. Gente joven que no puede independizarse, aunque quieran por el elevado coste de los apartamentos: “En La Viña tenemos casas cerradas, o mejor dicho infraviviendas, desde hace 25 años”.