Los argentinos traerán hasta Cádiz varias líneas marítimas desde Sudamérica

Junto a Guillermo Misiano viajó Diego Nieves, el que será su mano derecha en España, y más concretamente en Cádiz, que se convertirá en breve en la única sede de PTP Group en Europa una vez que pongan en pie en La Cabezuela el proyecto que ya está firmado con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y que podría ser una realidad, en una primera fase, para el año que viene.

Nieves indicó a este periódico que ellos tienen como misión conectar sudamérica con Europa con nuevas líneas marítimas que recalarán en Cádiz, de las que aún no puede filtrar demasiados datos.

De hecho, Diego Nieves confiesa que “estamos aún en conversaciones con varias navieras y todavía no hemos cerrado ningún acuerdo, por lo que preferimos no nombrar ninguna. “Pero sabemos que hay mucho interés porque hoy los mercados que se atienden desde Rotterdam o desde Lisboa son los mismos que pretendemos que se atiendan desde Cádiz, un puerto que prácticamente no sufre congestión y que, más pronto que tarde, contará con una “alta conectividad” gracias al ferrocarril. Les saldrá más barato y se ganará en tiempo, por lo que “tenemos fe en que va a haber mucha carga que va a optar por entrar en Europa a través de Cádiz”, aseguró a pies juntillas Diego Nieves.

Diego Nieves: "Muchos proveedores sudamericanos tiene ya su mirada puesta en el proyecto de Cádiz”

El CEO en España de PTP Group cuenta que el proyecto contempla que contarán en La Cabezuela con una cámara de frío que se va a componer de doce módulos, de los cuales seis podrán servir sólo para carga refrigerada u otros seis para carga refrigerada y/o congelada. “A pie de cámara vamos a tener una conexión directa con el ferrocarril y estaremos a 50 metros del muelle”.

Desde los buques irán a parar a las cámaras manteniéndose siempre la cadena de frío. Ese palet de mercancía se cargará luego en el ferrocarril y, así, podrá llegar a cualquier parte de Europa. PTP Grupo proyecta otra terminal para carga seca que será mayoritariamente graneles, sobre todo grano importado desde sudamérica.

Diego Nieves cuenta que con esto de la guerra el mercado europeo se vio forzado a buscar otras fuentes de abastecimiento, principalmente en sudamérica, sobre todo para lo que es la gran producción de piensos. De hecho insiste en que ya hay muchos proveedores sudamericanos que están ya mirando hacia Europa y para Cádiz, gracias a esta oportunidad que se abre, “por desgracia”, con lo que está pasando con Ucrania. “Y esto debe ser para ya mismo”, según insiste el CEO de PTPGroup en España.