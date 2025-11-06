Una APP para incidencias "imposible" para el Ayuntamiento de Cádiz

Una APP "imposible". Así ha calificado el sindicato UGT la iniciativa anunciada días atrás por el Ayuntamiento de Cádiz de poner en marcha una aplicación móvil a través de la cual los ciudadanos podrán reportar todo tipo de incidencias que, en teoría, serán atendidas o respondidas. Una iniciativa que advierte el sindicato "puede generar expectativas que el Ayuntamiento no estará en condiciones de asumir".

Y es que UGT sí reconoce que la nueva APP es "una buena idea… pero imposible con la actual situación de personal". Así, si en otros municipios están funcionando este tipo de herramientas que mejoran la participación ciudadana, "la realidad del Ayuntamiento de Cádiz es muy diferente: no se están cubriendo bajas, jubilaciones ni vacantes, cada vez hay menos personal para más carga de trabajo, y los servicios municipales ya operan al límite de su capacidad", según denuncia el sindicato.

“Implantar esta aplicación sin reforzar las plantillas supondrá trasladar a la ciudadanía una promesa que no podremos cumplir”, vaticinan desde UGT, defendiendo que si no se incrementa la plantilla de trabajadores esta nueva APP provocará "retrasos continuos en la resolución de incidencias comunicadas, percepción ciudadana de ineficacia del servicio, sobrecarga y desgaste del personal que aún permanece en activo".

De hecho, el sindicato apunta a un precedente reciente: el sistema de cita previa en Atención al Ciudadano, que según denuncian "se ha aplicado sin participación del personal ni consulta sindical, no ha sido evaluado ni planificado adecuadamente, está provocando tensión, ansiedad y problemas de salud en trabajadores que sienten que estas decisiones se imponen sin escuchar a quienes prestan el servicio y están generando desmotivación y sensación de invasión profesional, ya que se presentan públicamente como avances, mientras se ignora a los equipos que tendrán que sostenerlas".

Por ello, ante esta nueva herramienta de Participación Ciudadana, reclama UGT "cobertura inmediata de bajas, vacantes y refuerzo de servicios clave, participación real del personal municipal y de sus representantes sindicales en la implantación de nuevas herramientas, evaluación objetiva y transparente del sistema de cita previa y de cualquier nuevo modelo de gestión, y garantías de salud laboral, planificación y respeto al trabajo de los empleados públicos".

“Las aplicaciones pueden facilitar la comunicación, pero son las personas quienes resuelven los problemas. Y en este Ayuntamiento, cada vez somos menos”, concluyen desde UGT.