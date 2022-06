Una excusa divina para aparcar en Cádiz

En Cádiz es ya todo un milagro encontrar un aparcamiento gratuito que no esté pintado ni de azul, ni de verde ni de rojo. Tan sólo nos queda pagar el bulo que nos permita estacionar nuestro vehículo bajo techo en cualquiera de los aparcamientos de la capital.

Y ante esa situación ya queda encomendarse a Dios para que si uno opta por dejar el coche en un espacio prohibido, que no dé la casualidad de que pase por allí ningún Policía Local o ningún controlador de zonas de estacionamiento controlado. O si pasa alguno, que atienda a razones y sea capaz de atender a alguna rogatoria por escrito que el conductor haya dejado sobre el salpicadero o en el parabrisas con la esperanza de que algún alma caritativa atienda su sública.

Este lunes, en la cuesta de la calle San Juan de Dios, justo a las puertas de la Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Cádiz, un coche había decidido jugársela utilizando como única arma un letrero colocado sobre el salpicadero del vehículo con una simpática y religiosa leyenda que, de momento, a media mañana parecía haber surtido efecto y que, si se demuestra que salva del infierno de la multa, podría patentarse como remedio contra Martín Vila y sus zonas coloreadas aunque este concejal no sea el más adecuado para mentarle la palabra Dios ni misa.

El cartel dice así: "Tengo 84 años y he ido a la misa de San Juan de Dios. En media hora quito el coche. Gracias". Cierto es que no molesta a nadie así que dejémosle que escuche misa y no se encuentre ni con multa y, mucho menos con una grúa, que le deje sin coche.