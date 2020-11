El espacio de aparcamiento reservado a vehículos de personas con movilidad reducida de la plaza Candelaria de Cádiz se ha cambiado de sitio, sin tener en cuenta el mobiliario urbano que le rodea.

En concreto, se ha instalado frente a la acera donde se encuentra la panadería, justo delante de un banco de la plaza, de forma que este elemento impide que se pueda abrir bien la puerta del conductor y dificulta la salida del vehículo de cualquier persona, especialmente si se trata de alguien con movilidad reducida.

Ciudadanos afectados cuentan que este estacionamiento se encontraba antes en la zona de la plaza cercana a la calle Montañés y no había ningún problema para entrar y salir del coche porque no había obstáculos a su alrededor. Y lamentan este cambio de ubicación al que no le encuentran sentido.

Una gaditana afectada muestra la situación en este vídeo.