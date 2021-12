2022: El año de, por fin, las grandes obras en Cádiz

Desde la llegada al poder del gobierno de José María González, éste no ha sido nada prolífico en la ejecución de grandes obras en la trama urbana, salvo la destacada peatonalización del Paseo Marítimo.

Frente a operaciones de gran calado como la reorganización de los aparcamientos, la expansión del carril bici (la mayoría con fondos de la UE a través de la Junta) y la mejora de la peatonalización, se ha notado la falta de obras en la espacio urbano, algunas esenciales.

Ahora parece que, con la llegada del nuevo año, la dinámica va a dar un giro de casi 180 grados. Vuelven las obras y, muchas de ellas, a lo grande tanto por su envergadura como por la trascendencia que van a tener en la vida ciudadana en determinados barrios de la ciudad.

A la vez, el Ayuntamiento, como todo el país, está a la espera de la llegada, o no, de los fondos de recuperación Next Generation, sobre los que basa una parte de las actuaciones que pretende para la ciudad. Si se logran el listado podrá ampliarse a corto plazo; si no, habrá que esperar a los fondos propios de la cuentas locales.

En manos de la Autoridad Portuaria está el inicio de la integración del puerto con el resto de Cádiz, con importantes obras de urbanización en el muelle Ciudad.

Plaza de España

La remodelación integral de esta plaza será la gran obra de 2022. El cierre de la zona, para iniciar físicamente los trabajos, se producirá tras el fin de las fiestas de Reyes. El plan de ejecución permitirá tener concluido este proyecto a finales del nuevo ejercicio.

Es la gran apuesta por la peatonalización y, sobre todo, la recuperación para la ciudad de un inmenso espacio público que desde que se abrió hace un siglo siempre ha estado desaprovechado.

De esta forma, se creará una plataforma única, eliminando los aparcamientos y el paso de vehículos (más allá de los de necesidad) lo que mejorará de forma ostensible la calidad ambiental y la vida en todo este entorno.

Toda la zona verde se reforzará y ampliará con más arbolado; se eliminarán las vallas que protegen los jardines a fin de que éstos puedan ser utilizados, cívicamente, por los vecinos.

La operación supone modificar el sentido de la avenida 4 de diciembre de 1977 en la zona de Diputación para evitar que se cuele el tráfico por la renovada plaza.

El proyecto incluye la instalación de nuevas redes de saneamiento, electricidad y telefonía, así como la mejora del alumbrado y de todo el mobiliario urbano, abriendo espacios para el ocio y, también, juegos para los más pequeños.

"Este va a ser el gran hito en el proceso de peatonalización del casco antiguo, pues supone no solo un cambio de fisonomía sino también un cambio cultural en el uso de los espacios públicos", destaca el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, promotor de este proyecto.

Avenida de Portugal

La mejora de la trama urbana y la apuesta por la peatonalización también se traslada en el nuevo año a Puerta Tierra (tras los planes ya ejecutados en el Paseo Marítimo).

Aquí se va a actuar en la avenida de Portugal, una vía tradicionalmente muy congestionada por el tráfico, con mucho uso peatonal pero aceras muy estrechas. Era, así, una demanda del vecindario.

La peatonalización se ejecutará una vez abierta la avenida transversal. Se creará una plataforma única, en coordinación con Aguas de Cádiz, renovando todas las redes de servicios.

Este proyecto, además de reducir la contaminación ambiental y acústica que soporta la zona, permitirá revitalizar el comercio, situando la carga y descarga en Poeta Nieto.

Plaza de Sevilla

El complicado desarrollo de este plan parece que se va aclarando poco a poco, tras cerrar el Ayuntamiento un nuevo convenio con Adif que reactivó un proyecto que estaba enquistado.

El nuevo año debe ser denso en obras. Por una parte Aguas de Cádiz terminará la instalación de las nuevas conducciones por la avenida de Astilleros, donde Adif aún no se ha puesto manos a la obra para el desvío del tren hacía el muelle. La misma empresa ferroviaria ejecutará el aparcamiento en superficie y urbanizará el acceso al Mercado Gastronómico y la estación férrea.

Se supone que la promotora del Mercado iniciará este año las obras, así como Barceló el hotel sobre el vestíbulo.

El Ayuntamiento está pendiente de los fondos europeos para terminar la nueva avenida de Astilleros y el parque de la Cuesta de las Calesas. Si antes logra vender las parcelas de su propiedad en esta avenida (pendiente de algunas trabas burocráticas para la inscripción de la parcelación), con este dinero se intentaría acelerar estas obras.

"Ante la inanición del Estado tomamos las riendas en este plan lo que ha permitido avanzar en el mismo tras años de parón. Si todo se hubiera iniciado tras el convenio de 2008 ahora no estaríamos en esa fase del proyecto, pero entonces Adif no invirtió en Cádiz ni el Ayuntamiento del PP".

Duque de Nájera

La reforma del tramo entre Simón Bolívar y la calle Venezuela va a suponer una inversión de medio millón de euros y 8 meses de obras para instalar la banda de rodadura. De esta forma se termina casi en su totalidad el arreglo del viario en toda la ronda de circunvalación entre la Casa de Iberoamérica y la calle Honduras.

"Vamos a actuar en una zona que está muy degradada, con numerosos baches y que durante años no se había actuado porque para algunos ayuntamientos era la zona trasera de la ciudad. Cambiaremos el viario y a la vez mejoraremos el acerado, los alcorques e instalaremos tres pasos peatonales elevados, que todo el mundo ha podido comprobar que son muy eficaces", indica Vila.

Junto a ello se peatonalizará la glorieta Carlos Cano, como forma de mejorar la protección de los ficus del Mora, mientras que se estudia una actuación similar en todo el frente del Olivillo, la Casa del Estudiante y el futuro geriátrico.

Actuaciones en distintos barrios

La operación más destacable, dentro del Plan de Barriadas Vulnerables, es la que se centra en la barriada de La Paz, con un ambicioso proyecto de reurbanización de las zonas comunes, con mejora de los espacios vecinales, refuerzo del arbolado y modernización de los servicios públicos y su mobiliario.

Se va a probar por primera vez un pavimento drenante que permitirá aclimatar la temperatura durante todo el año y que ayudará a conservar mejor las zonas verdes. Este tipo de pavimento se quiere utilizar en las distintas fases de la mejora urbana en toda la barriada.

En este caso Vila destaca la buena conexión con la asociación de vecinos y las comunidades de propietarios. "Frente a la Junta de Andalucía que no ha querido saber nada de este proyecto, nosotros hemos demostrado como utilizar los recursos de subvenciones, presentando proyectos eficaces que mejoran la vida de los vecinos".

En este sentido incluye también varias operaciones ya en marcha en Puntales y que estará terminadas a lo largo del nuevo año.

Aquí destaca la operación en la calle Bajeles, que duplicará su anchura, con doble carril y espacio para el peatón y la bicicleta, facilitando el paso del autobús urbano. Se reurbanizarán dos nuevos espacios públicos con diversos elementos de descanso y ocio.

La pasarela marítima dará también más relevancia a este barrio.

La calle América eliminará uno de los carriles de circulación (que quedará en un único sentido de circulación hacia fuera de la ciudad), modificará el estacionamiento, implantará un nuevo carril bici (en ese carril en sentido al casco histórico actual) y levantará pasos de cebra elevados. El plazo de ejecución se ha marcado en cinco meses, con un coste cercano al cuarto de millón de euros.

Mercado de abastos

El Ayuntamiento de Cádiz colocará paneles de policarbonato en los frentes norte y oeste del cerramiento superior del Mercado Central con el objetivo de evitar la entrada de agua sobre los puestos ubicados en su interior en caso de intensas lluvias.

Teatro del Parque

Este año, por fin, terminarán las obras del nuevo Teatro del Parque, el antiguo Pemán, que supone una inversión cercana a los dos millones de euros entre las obras en ejecución y todo el mobiliario del centro cultural, que será utilizado también por la Universidad.

Se contará con una mejor acústica y facilidad de acceso para las personas con problemas de movilidad.

Depósitos de Tabaco

Este es otro de los grandes proyectos municipales con una elevada inversión que ronda los 6 millones de euros, en parte financiados con fondos europeos.

Las obras comenzarán este año. Se van a adaptar tres grandes naves para distintos usos ciudadanos, potenciándose la apuesta por los emprendedores, la economía sostenible, además de contar espacio para actividades culturales de distinto tipo.

Se van a recuperar los jardines exteriores que rodean a los antiguos depósitos para el uso de los ciudadanos. Todo ello redundará en la mejora urbana de los barrios más cercanos.

Una parte de estas históricas instalaciones van a ser utilizadas por la Junta de Andalucía para la construcción de la Ciudad de la Justicia, aunque las obras no comenzarán este año.