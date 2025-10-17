Animalistas de Cádiz denuncian "declaraciones incendiarias hacia las colonias felinas" del arqueólogo municipal en la Universidad

Las asociaciones animalistas Barrio Felino y El Gato Genovés han denunciado públicamente a través de un comunicado "las declaraciones vertidas por José María Gener Basallote, arqueólogo municipal de Cádiz, durante su intervención en la inauguración del Máster de Patrimonio Arqueología e Historia Marítima que tuvo lugar el 14 de octubre a las 18.30 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz".

"Según el testimonio de una alumna presente en el acto, Gener Basallote realizó comentarios despectivos e incitadores al odio hacia las colonias felinas de la ciudad, refiriéndose a ellas como un obstáculo para su labor profesional y criticando duramente a los colectivos animalistas que, como los nuestros, trabajamos para que el Ayuntamiento cumpla la Ley 7/2023 de Bienestar Animal", aseguran en el comunicado.

"Estas declaraciones resultan especialmente graves teniendo en cuenta que se realizaron en un espacio público y académico, frente a un alumnado que merece recibir información veraz, respetuosa y apegada a la legalidad", argumentan desde los dos colectivos. "Lamentamos profundamente que un profesional que trabaja en la administración pública utilice su posición para influir ideológicamente y desacreditar a quienes luchamos por la protección de los animales y el cumplimiento de la ley", añaden.

Los animalistas recuerdan que "en el antiguo Cementerio de San José, donde se están desarrollando trabajos de arqueología y próximamente se llevará a cabo una obra de transformación del espacio, existe una colonia felina consolidada que no ha sido tenida en cuenta, a pesar de lo que dicta la legislación vigente. Es precisamente esta omisión legal la que nuestras asociaciones han venido denunciando desde hace más de un año".

"Reclamamos a la Universidad de Cádiz una posición clara y contundente ante estos hechos, así como el respeto a los principios de pluralidad, legalidad y convivencia que deben regir en cualquier institución pública", concluyen.

Según los animalistas, el arqueólogo municipal afirmó que "el problema de que se hubiesen parado las excavaciones en el cementerio era la colonia felina", dijo que "Cádiz tiene una problemática con tres colonias ilegales" y que "hay leyes muy duras, como la de bienestar animal, que no pueden eludirse, pero que obstaculizan proyectos".

Algunos de los gatos de la colonia felina del cementerio de San José. / D. C.

La respuesta del decano de la Facultad de Filosofía y Letras

El comunicado fue remitido por correo electrónico al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Antonio Serrano Cueto, quien respondió por escrito a la portavoz de uno de los colectivos. "Las referencias a las colonias felinas que hizo el señor Gener tuvieron lugar cunado yo pregunté si habían concluido los trabajos arqueológicos en el cementerio y si alguna vez ese espacio sería recuperado como un jardín para la ciudad, como en su momento se proyectó", aclara el decano.

"Debo decir que en su respuesta no aprecié ni desprecio ni alusiones peyorativas y mucho menos 'un tono político incendiario, incitando al rechazo hacia los colectivos y personas', como usted afirma. El señor Gener hizo hincapié en que las leyes, que hay que cumplirlas, a veces obstaculizan otros proyectos", argumenta el responsable académico. "No puedo estar de acuerdo con usted cunado dice que se ha hecho 'un uso indebido de un espacio académico para verter opiniones personales con un claro sesgo ideológico [...] Por tanto, le reitero que no aprecié falta alguna de respeto en las palabras del señor Gener. Quizá cierta ironía, pero si tampoco vamos a poder utilizar la ironía en un foro universitario, ¿en qué convertimos la Universidad?", concluye el decano.