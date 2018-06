Cuando el ángel y el disparate entran a compás

Chano de la Mela. Mela de Carmela, su madre, muy flamenca. De Santa María. No era artista reconocida, pero como si lo fuese. "Muy querida entre los gitanos, la llamaban para muchas fiestas. Tocaba muy bien las palmas. Su mayor virtud, el saber estar, que es más difícil que meterle un dedo en la boca a una mosca haciendo windsurfing". Chano es un torrente de reflexiones, algunas más serias que otras. "Lo rimo todo". Damos fe. Muestra una camiseta de la veintena que dice tener en su casa. Esta contiene un pensamiento pesimista -rimado, por supuesto- sobre la vida. "Tengo escritas cientos de frases", asegura. Siempre buscando lo positivo. "He venido a este mundo para hacer el bien. Por eso soy un apóstol con miopía. Me dan miedo las peleas. Al que levante la mano, desodorante en el sobaco", suelta sin inmutarse.

"Apunta, apunta -dice al redactor-, estoy enamorado del pasado". Y lo mismo te habla de Heidi que de su barrio de Santa María en tiempos de jarana, donde nació en el seno de una familia "numerosa y humilde". Siete hermanos. "Uno fallecido en la época mala de droga del barrio. Vivíamos en dos habitaciones 11 personas: mi madre, los siete hermanos, mi tía y mis dos primos", cuenta. Tiempos difíciles. "Salimos adelante porque mi madre tenía dos cojones. Era madre y padre. Nunca nos faltó un plato de comida", así de claro. Su barrio del alma le inspira sentimientos contradictorios. "Santa María hoy es un cementerio. Solo y con muchas placas. No hay droga, pero no hay vida. Pero es un lugar tranquilo para vivir", resume. En la calle Merced, 12 habita este gaditano. "Cuando sale el paso de la Sentencia se pega tanto a mi balcón que le doy café al romano y ya el paso se va", explica.

Flamenco de embustes, de ángel, de compás incluso hablando. El barrio lo da. "Siempre me tiró más el flamenquito. Con siete años cantaba por Peret en el barrio y la gente me jaleaba alrededor", recuerda. "Me hubiese gustado vivir del espectáculo, pero, como se dice en el mundo del flamenco, he tenido bajío", admite. Tuvo su momento de gloria en el programa televisivo Bienaventurados que conducía María Jiménez, haciéndose llamar Chano el Atractivo. "Hice 20 programas y lo dejé porque pagaban poco", afirma. Sale a colación "la envidia de Cádiz". Le llegaron a decir que se estaba forrando. "Otro me dijo que estaba haciendo el caricato. Menos mal que otros se acercaban y me felicitaban", apunta. Actuando en Sevilla coincidió con el artista sevillano Manuel Orta. "Cuando le dije lo que ganaba en el programa de María Jiménez me dijo que dejase el programa, que conmigo estaban ofendiendo al arte", dice Chano. También fue un par de veces a los Ratones Coloraos de Jesús Quintero. "En uno me pagaron 500 euros y en el segundo solo 80. 'El resto te lo giramos', me dijeron. Aún estoy esperando. Vendrá en coche caballos", señala entre risas.

De vez en cuando hace algún bolo. "Subo al escenario y cuento cosas por bulerías. Improviso mucho. Como si rapeara, pero con compás", asevera. De esta manera cuenta las historias más disparatadas, como una visita al Nazareno para que le curase la miopía. En su tiempo pisó otro escenarios: los carnavalescos. En chirigotas como 'Los pipirigañas' de 1982 o la comparsa juvenil 'Brasil' de 1983. Sus mayores éxitos, con el grupo de El Petra entre 1989 y 1992: 'El crimen del mes de mayo', 'Hasta que la muerte nos separe', 'Bebé a bordo' y 'Bien nos distes coba, Cristoba'.

El año del 'Crimen', 1989, entró en el servicio municipal de limpieza como barrendero y ahí continúa. Desde el año 2005 está en la recogida de enseres. "Muevo más muebles que un tornado", aclara. El viernes es su día grande. "Soy el más feliz del mundo ese día por la tarde porque ya no hay que trabajar hasta el lunes. Y si encima me ponen para almorzar papas fritas con huevo, me veo hasta guapo". Chano de la Mela en estado puro.