La AMPA del IES San Severiano de Cádiz denuncia el "abandono institucional" del alumnado del Aula de Excelencia Artística

La AMPA La Pepa del IES San Severiano ha denunciado públicamente la "insostenible situación logística y de transporte" que padece el alumnado del Programa del Aula de Excelencia Artística, desarrollado conjuntamente por este instituto y los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de Cádiz. La AMPA lamenta "la falta de respuesta y coordinación interadministrativa para solventar un problema que compromete la continuidad de este valioso proyecto educativo".

Subraya que el programa de excelencia atrae a alumnos y alumnas procedentes de diversos puntos de la provincia de Cádiz, jóvenes de entre 11 y 14 años "que han demostrado un excepcional talento y dedicación. Sin embargo, la administración educativa no ha previsto un servicio de transporte escolar adaptado a sus necesidades específicas".

Esta carencia se ve agravada por el hecho de que las líneas de transporte público ordinario no se ajustan a los horarios lectivos de estos alumnos, que combinan clases en dos centros, ni cuentan con paradas accesibles en las cercanías de las instalaciones. Este déficit logístico impone una carga insostenible a las familias, que deben asumir costosos y complejos desplazamientos diarios.

La presidenta de la AMPA La Pepa, Esther Mata Priego, incide en que el principal problema lo tienen los alumnos que vienen desde El Puerto de Santa María. "El autobús sale de Rota y muchas veces llega lleno a El Puerto, por lo que los escolares se tienen que quedar esperando al siguiente, llegando así una hora más tarde a las clases", destaca. O bien "se ven obligados a ir en el autobús de pie hasta Cádiz, con el peligro que eso supone".

Según Mata este problema ha sido trasladado a las administraciones competentes en múltiples ocasiones, "sin haber obtenido hasta la fecha ninguna solución real". Relata reuniones con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. "Se presentaron escritos formales y se mantuvo una reunión con la entonces Delegada Territorial de Educación, doña Isabel Paredes, a quien se expuso detalladamente el perjuicio que la falta de transporte ocasiona a las familias y al propio programa. Pese a la claridad de la situación, no se adoptó ninguna medida efectiva para resolver la problemática".

Un escrito al Defensor del Pueblo

La presidenta de la AMPA también ha contactado con el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, esperando encontrar una vía de colaboración para optimizar las rutas o habilitar ayudas. "La respuesta del Consorcio ha sido de poca receptividad, alegando dificultades para adaptar sus servicios o colaborar en la búsqueda de soluciones específicas para este grupo de estudiantes", apunta Esther Mata.

Ante la falta de avances, se dirigió un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando su mediación para desbloquear esta situación. A día de hoy, "esta gestión tampoco ha arrojado resultados concretos que alivien la situación de las familias".

La AMPA La Pepa manifiesta su "profunda sorpresa y desaliento" por la "escasa receptividad y voluntad política demostrada por las instituciones a la hora de conceder las ayudas o facilidades necesarias para los desplazamientos de estos jóvenes".

"Resulta paradójico que se impulse un Aula de Excelencia Artística, fomentando el esfuerzo y el talento de jóvenes en edades tan tempranas, y al mismo tiempo, se les pongan trabas básicas de movilidad que amenazan con hacer naufragar su proyecto formativo. Esta situación refleja un escaso compromiso real con la promoción de la educación pública de calidad y, particularmente, con la promoción de la excelencia artística en la provincia de Cádiz," afirma el comunicado de la AMPA.

La AMPA La Pepa exige una intervención "urgente y coordinada" de la Delegación Territorial y el Consorcio Metropolitano de Transportes "para garantizar el derecho a la educación de estos alumnos en igualdad de condiciones", facilitando "inmediatamente" el transporte o la adaptación de los servicios que sean necesarios para poder acudir a sus centros escolares.