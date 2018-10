Las amenazas de seguridad a tu privacidad a las que te enfrentas todos los días y cómo prevenirlas

El espionaje está en todas partes, no se trata solo de tramas complejas como las que denuncia Edward Snowden, donde los estados se pisan los talones entre si, después de todo vivimos en la era de la información y todos, desde grandes corporaciones hasta particulares, buscan saber los que saben los demás. Todos pueden ser espías, desde una empresa que vigila el uso que sus empleados le dan a sus recursos hasta un padre que espía lo que hacen sus hijos. Por eso es bueno que sepamos como esto nos afecta y cómo podemos evitarlo

El espionaje ya no es cosa de las películas, desde que el internet y los smartphone llegaron a nuestras vidas, vamos dejando un rastro de nuestra vida diaria. Pasamos un gran tiempo de nuestro día conectado y en las redes sociales, quedando nuestros datos alojados en servidores esparcidos por todo el mundo y muchas veces nuestra información privada, no es tan privada como quisiéramos. Es parte de las consecuencias a pagar por los beneficios que nos brinda la tecnología.

Un claro ejemplo de esto es lo que sucede con el GPS. Una herramienta característica de nuestros tiempos, que está en nuestros vehículos o en nuestros móviles. Los Sistemas de Posicionamiento Global son una clara muestra de que la tecnología es un arma de doble filo

Pregúntenles a los agentes de la Guardia Civil, que resulta que estaban siendo espiados por su propia organización. El procedimiento que surgió a raíz de este escándalo, determinó que la Dirección General del Instituto Armado incurrió en un delito contra los agentes que estaban bajo su mando al hacer un uso indebido del GPS que traían incorporado sus coches. Esto con el propósito de conocer su paradero en todo momento.

Aunque al ser un ente público el organismo no fue multado por esta falta que está tipificada como una de las más graves por el Código Penal, si se les obligó a informar a sus agentes del monitoreo al que estaban siendo sujetos.

Este ejemplo es conocido debido a que ocurrió en una institución policial, pero para bien o para mal, esta es una práctica común dentro de las organizaciones privadas que quieren vigilar sus recursos, pero como también se trata de datos de índole personal, están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los empresarios sí pueden espiar a sus trabajadores

Las leyes dejan claro que los jefes pueden controlar los recursos tecnológicos que se ponen a disposición del empleado, sea un coche o un móvil perteneciente a la empresa, inclusive se extiende a medios informáticos como el correo electrónico. Todo esto con el propósito de asegurarse que no están siendo usados para un despropósito. Claro este tipo de seguimientos tienen que cumplir una serie de criterios que son: proporcionalidad, idoneidad y necesidad. En el caso que mencionamos de la Guardia Civil, falto un elemento clave: informar con anterioridad al trabajador afectado. Este mismo criterio aplica para los recursos de una empresa.

Pero la industria privada no es la única que se dedica a esto del espionaje. También se ha vuelto una tendencia de las parejas. Son múltiples los casos bien documentados donde vemos como, a través de aplicaciones espía, un conyugue espía a su ser querido. Claro, esto ya es otro tema muy distinto, ya que no se trata del vehículo de una compañía. Las capacidades de los teléfonos más modernos han creado un nuevo nicho en el mercado. Y existen muchas empresas que cubren estas necesidades, a veces de manera legal. Pero muchas otras veces, no.

También existen apps que permiten localizar nuestro móvil en caso de robo. Muchas operadoras grandes cuentan con estos servicios, pero también existen casos en que las empresas monitorean nuestros movimientos sin nuestro consentimiento. Aunque por la parte positiva, también sirven para saber donde esta un hijo que se ha fugado de casa.

A pesar de ello, los expertos nos recuerdan que los más chicos tienen tipificado su derecho a la privacidad. Un padre no puede espiar a sus hijos en el ámbito de, por ejemplo, instalar aplicaciones de manera furtiva en su móvil (aunque fuera adquirido por sus padres) con el fin de monitorear sus llamadas o saber de su paradero. Claro, existe la excepción, como en el caso de la Guardia Civil, donde los hijos deben estar conscientes del monitoreo y aprobarlo.

El amante espía

Donde no existen áreas grises y de paso ser completamente ilegal, es en los casos de espionaje entre parejas. Uno de los casos que llegó más lejos, fue una ocasión donde una mujer denunció que su jefe, quien de paso era también su amante, había colocado un software de espionaje en su teléfono para escuchar las conversaciones que sostenía con su marido. Esto abarca un terreno completamente distinto, ya que no es solo un marido paranoico que espía a su mujer, sino que se trata de un amante, con el que de paso tenía una relación laboral.

Existen muy pocos casos en los que pinchar el móvil de tu pareja seria justificable, pero lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia. Después de todo, es relativamente fácil hacerlo y no se requieren conocimientos profundos en informática, si se tienen las herramientas adecuadas.

Los expertos de seguridad, aunque dejan claro que no prestan este tipo de servicios, afirman que reciben una gran cantidad de mensajes estilo ¿Necesito que me ayudes a espiar a mi esposa? O quiero espiar a mi novio. La gente simplemente es adicta espiar a los demás.

Herramientas para jugar a ser espía

¿Pero cómo nos protegemos de todo esto? Pensando en ti que te preocupa tu privacidad, te dejamos algunas herramientas informáticas usadas para el espionaje (o monitoreo, seguimiento, control parental, rastreo… como prefieras llamarlo). Todas son de dominio legal, lo que puede resultar ilegal es el uso que se les dé.

Ubicar el móvil. Existen múltiples para Android y Iphone que te permiten localizar un teléfono móvil (obviamente el propio) cuando este se extravía o en caso de robo. Además, casi todos los smartphones traen una función para que lo bloquees de manera remota.

Espionaje moderno. Cell Tracker, es una aplicación que te permite saber donde ha estado el smartphone y por supuesto, su usuario. Si tú eres el que lo usa, puede ser muy divertido. Pero puede resultar arriesgado utilizarlo para otra cosa.

Chats de WhatsApp. Si eres de los que borran las conversaciones de WhatsApp, debes saber que estos no se borran con tanta facilidad. Entra Recover Messages una app que brinda un servicio de análisis con propósitos forenses que te da la capacidad de recobrar conversaciones de Whatsapp borradas.

El ataque de los computadores zombis. Existen unas herramientas denominadas R.A.T. (siglas para Remote Administration Tools) que cuando son instaladas en el equipo, tienen la capacidad de controlarlo a su antojo. Desde lo que se teclea hasta revisar lo que está en la webcam.

Muy bien ¿pero cómo me defiendo de esta avalancha de amenazas? Puedes seguir estos consejos:

Asegúrate de saber siempre donde está tu móvil, lo mejor es que le instales una aplicación antimalware

No te confíes de las app que aparecen repentinamente en tu teléfono

Si quieres llegar a los extremos, puedes desactivar la función de GPS de tu móvil. Eso sí, muchas de las aplicaciones más importantes podrían no funcionar del todo bien

Gestión de cuentas. Los expertos informáticos de Eleven Paths han lanzado “Latch”, una portentosa herramienta (que cuenta con app) que crea una suerte de pestañas digitales donde puedes almacenar tus diferentes identidades online. Cuenta con soporte para varias redes sociales populares.

Como consejo final solo te podemos decir que, en el mundo del espionaje digital:”No te fíes ni de tu propio padre.”