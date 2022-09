"El alumbrado de Navidad mantiene el equilibrio entre la demanda del comercio y el gasto energético"

La concejala de Turismo y Comercio en el Ayuntamiento de Cádiz, Montemayor Mures, ha valorado en la mañana de este jueves el aumento en un 20 por ciento del presupuesto municipal para el alumbrado de la próxima Navidad, explicando que se produce "por dos cuestiones muy básicas". La primera "es que es un pliego de hace cuatro años, con presupuesto de entonces. Y si queremos hacer lo mismo a fecha de hoy, con la subida de los costes de la materia prima, evidentemente el alumbrado que tendríamos sería bastante peor del que veníamos teniendo". En segundo lugar "también nosotros desde que entramos en el Gobierno local bajamos considerablemente el presupuesto de ese alumbrado, y no queda nada más que ir subiéndolo".

Mures destacó que "toda la inversión que se hace en materiales de bajo consumo a la larga es un ahorro. No es directamente proporcional que se suba el presupuesto a que se gaste más energía".

La edil apuntó que todo lo concerniente al nuevo contrato de alumbrado para las fiestas se ha realizado de la mano de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) y ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros). Sobre el recorte en la iluminación de extramuros aclaró que "lo que hemos hecho es una redistribución, porque es verdad que en pliego antiguo hemos localizado, y no solo en extramuros, también en el centro, que había calles que eran poco visibles en Navidad y otras que no aportaban nada en el periodo navideño. En lugares como la avenida, que era una reivindicación de los comerciantes hemos atendido la petición del sector". En relación a la avenida principal señaló que "no van arcos de luz, si no unas líneas de luces, con menos consumo, pero visiblemente menos escondidas que como estaban hasta ahora.

Montemayor Mures. Concejala de Comercio y Turismo. "A pesar del aumento económico en el pliego, nunca vamos a llegar a Vigo o Málaga porque no es nuestro modelo"

Mures quiso incidir en que "a pesar del aumento económico en el pliego, nunca vamos a llegar a Vigo o Málaga, porque no es nuestro modelo. Málaga tiene un presupuesto de un millón y medio de euros y el nuestro sobre pasa en poco los 500.000 euros". Para la edil el nuevo contrato "es suficiente, más que digno, y cubre las necesidades tanto del comercio como de la ciudadanía. Y mantiene ese equilibrio entre la demanda del comercio y lo que supone la Navidad y la eficiencia energética".

Para concluir hizo un guiño al sector comercial de la ciudad. "Sabemos cuál es la situación del comercio ahora mismo, la crisis que arrastra desde la pandemia. La Navidad es un respiro para los comerciantes y de ninguna de las maneras podemos darles la espaldas este año con las luces navideñas", recalcó.