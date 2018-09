El alquiler se dispara y agrava la emergencia habitacional en Cádiz

El precio de los pisos de alquiler no paran de subir en Cádiz. Siempre han sido altos al existir más demanda que oferta, pero en los últimos meses el coste sigue al alza. Según los estudios realizadas por la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento, el precio medio se eleva ya a 650 euros. Un valor imposible de asumir para muchas familias cuyos ingresos no pasan o no llegan a esta cantidad.

"Nuestra prioridad es actuar sobre la emergencia social y habitacional que existe en Cádiz", afirma la edil de Vivienda, Eva Tubío. La elaboración del Plan Municipal de la Vivienda saca a la luz que la ciudad tiene cerca de cinco mil pisos "totalmente vacíos", por lo que hay que buscar fórmulas para sacarlos al mercado y que de esta forma bajen los precios. Hay que tener en cuenta que pisos que hoy pueden salir a unos costes asumibles para rentas bajas rozan o llegan a ser infraviviendas.

Muchos pisos tienen una ocupación por temporada, tanto educativa como estival

"Hay muchos propietarios que optan por mantener estos pisos cerrados, otros los ponen a la venta (donde la oferta vuelve a animarse tras los años de crisis) y otros simplemente no están interesados en el alquiler", destaca Tubío que pone sobre la mesa actuaciones municipales como incentivos en el pago del IBI hasta el 95% en el caso de que el inquilino forma parte del registro de demandantes o del 30% para los que no estén en el mismo. Para que salga adelante esta medida se está pendiente de su paso definitivo por el pleno y pueda integrarse en las ordenanzas fiscales.

En todo caso, se asume que aún hay propietarios que se resisten a alquiler sus casas a familias con necesidades sociales aunque éstas estén apoyadas económicamente por el Ayuntamiento, lamentando la edil que incluso se lleguen a pedir hasta tres meses de fianza.

Directamente relacionado con este problema, se encuentra el límite de las ayudas que el nuevo Plan Estatal de Viviendas da a los jóvenes, cuya máxima cantidad. En este caso el Ayuntamiento ha planteado al Ministerio que deben tenerse en cuenta casos excepcionales como el de la ciudad de Cádiz, sin apenas parque de viviendas de alquilar y con un lista de 7.000 peticiones, para poder incrementar esta cuantía.

"Estamos luchando con un gigante que es el mercado inmobiliario. Cádiz tiene un problema endémico con el alquiler pues hay muchos pisos que se dedican a la oferta estacional con el curso académico y, en verano, con la demanda vacacional. Incluso a familias con nóminas les cuesta encontrar un piso de alquiler en la ciudad", destaca la edil.

Lamenta Eva Tubío el tiempo perdido con el anterior gobierno municipal, cuando no se construyeron promociones destinadas al alquiler social, que para el actual equipo debe ser una prioridad asistencial en la ciudad.

En este sentido, se ha pedido a los Servicios Sociales "que amplíe el número de familias incluidas en las ayudas del 90% anuales. Si hay familias que de esta manera pueden pagar el alquiler, al final habitamos un desahucio y es una vivienda que se protege porque cada vivienda que hay es un tesoro. Podemos rehabilitar una finca con 700.000 euros para siete familias pero a la vez con esa cantidad podemos proteger con ayudas a la vivienda a otras 200 familias de la ciudad", constata la concejal.