"El alcalde y la presidenta de Diputación ni están, ni se les espera, para exigir la cifra de afectadas en Cádiz por los cribados de cáncer de mama"

La "falta de transparencia y la incapacidad" que ha demostrado el Gobierno de la Junta de Andalucía ante los errores en el cribado de cáncer de mama producida en el Servicio Andaluz de Salud ha sido criticada este viernes por los portavoces de Adelante Izquierda Gaditana y Adelante Andalucía, David de la Cruz y José Ignacio García, respectivamente, que han subrayado la ausencia de datos oficiales "y provincializados" de afectadas "después de varias semanas" de que el caso saltara a la opinción pública. Una incertidumbre contra la que, entienden, deberían revolverse no sólo sociedad civil sino también otras administraciones públicas encargadas de velar por el bienestar de sus ciudadanos. "Pero en Cádiz, mientras que gobierne el Partido Popular, ni alcalde, ni presidenta de Diputación, ni están, porque están en Perú, ni se les espera para exigir, al menos, estas cifras", han señalado.

"En Cádiz solamente hemos escuchado a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, criticar a las mujeres feministas que sí se han pronunciado sobre esta necesidad de que haya transparencia. Para lo único que se ha pronunciado es para decirles por qué tienen que protestar, como si Mercedes Colombo fuera aquí Rosa Parks, como si ella, precisamente, destacara por las veces que ha luchado por los derechos colectivos, cuando hayan 30 años solamente se ha movido por dos cosas, por sus intereses personales y por los intereses de su partido", ha criticado David de la Cruz que también ha tenido palabras contundentes para el reciente nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad.

"No es algo ingenuo que Antonio Sanz, un hombre de partido, que lleva toda su vida en el PP, sea el nuevo consejero. Con esto se da un mensaje muy claro, que no se está buscando una solución o arrojar luz sobre este tema, se está buscando lealtad de partido", ha valorado De la Cruz que ve en Sanz, "un hombre de confianza", el trazo de una línea continuista en la política de "privatizaciones y de desmantelamiento de la sanidad pública" ya que esta falta de datos fiables lo que provoca en la ciudadanía "es una pérdida de confianza en el sistema público" que repercute en un aumento "de seguros privados". "El negocio está siendo redondo", clama el representante de AIG.

Ni el futuro hospital regional, ni el centro del Mentidero y derivaciones a la privada

De la Cruz vuelve a llevar la situación a Cádiz donde "la falta de inversión pública" se cristaliza en un futuro hospital "que se dijo que iba a ser una prioridad, y ni está, ni va a empezar"; en la atención primaria "cuando en barrios como La Laguna se tarda hasta 40 días para una cita": o en el centro de salud del Mentidero "donde tampoco han empezado las obras anunciadas y donde, precisamente, justo al lado, han abierto una clínica privada, lo que lo convierte es un ejemplo perfecto del desmantelamiento sistemático que se está produciendo de la sanidad pública".

En la política de privatización ahonda José Ignacio García que desmiente las palabras que Juanma Moreno pronunció en el Parlamento de Andalucía-"¿usted sabe usted cuántas mamografías se han derivado a la privada? Cero, cero, cero- para asegurar que en el Hospital San Rafael de Cádiz, en cuyas inmediaciones han comparecido los representantes de Adelante, "es donde el SAS deriva a las mujeres de Cádiz para que se hagan una mamografía".

Otras "mentiras" del presidente de la Junta también fueron señaladas por García que, ante los casos que están saliendo en el resto de provincias andaluzas, duda de que "el 90 o 95%, porque cambia el porcentaje según la convocatoria, de los errores en los cribados se hayan producido solo en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla"; o de que estos fallos hayan sido en este área puntual "cuando han presentado también un plan de choque para el cribado de colon y para el cribado de cérvix".

"Lo primero que tiene que hacer un Gobierno es dar la cara y decir la verdad, no mentirnos, que a día de hoy no sabemos ni el número de afectadas ni la causa de estos fallos; y segundo, lo que haría falta es un plan de reconstrucción del Servicio Andaluz de Salud, no tanto plan de choque, que ya de tanto choque el Servicio Andaluz de Salud está abollado", ha recomendado el parlamentario.