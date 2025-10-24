El alcalde destaca el “reconocimiento y compromiso” de la ciudad con la Policía Local de Cádiz

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha trasladado este viernes el “reconocimiento y compromiso” del Ayuntamiento con la Policía Local de Cádiz durante la celebración del Día de su Patrón, en un acto que ha presidido junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y en el que también ha estado presente la alcaldesa de Benetúser, Eva Ángela Sanz.

El alcalde ha destacado la “capacidad humana y social” del cuerpo, subrayando que su labor “no se limita al cumplimiento de las normas, sino que representa un compromiso firme con la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vecinos y vecinas de Cádiz”.

Durante su intervención, Bruno García ha subrayado la vertiente más solidaria y humana de la Policía Local gaditana, recordando la ayuda prestada por los agentes gaditanos al municipio valenciano de Benetússer tras los efectos de la DANA. “Distéis un paso al frente de manera voluntaria, demostrando no sólo profesionalidad, sino una enorme calidad humana”.

Autoridades y mandos de la Policía Local que participaron en el acto / Ayuntamiento de Cádiz

Asimismo, el alcalde ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los medios y condiciones de trabajo de la plantilla, destacando la incorporación de nuevos vehículos, la reforma del edificio policial, la próxima llegada de una nueva centralita y uniformes, así como la puesta en marcha de un curso que permitirá sumar 25 nuevos agentes. “Una Policía Local moderna, eficaz y humana requiere recursos, pero también respaldo institucional, y podéis estar seguros de que lo tenéis”.

“Cádiz confía en vosotros, os respeta y os valora; sigamos construyendo juntos una ciudad más justa y solidaria donde la colaboración entre ciudadanía y Policía Local siga siendo un ejemplo de convivencia”, ha añadido.

Cádiz, con Benetúser

El acto ha contado este año con la presencia de la alcaldesa de Benetúser, Eva Ángela Sanz, y el jefe de Policía Local de Benetúser, Francisco José Márquez Sanchis, un año después de que los agentes gaditanos colaborarán con este municipio valenciano tras los efectos de la DANA. Así, se ha hecho entrega de una placa conmemorativa a la Policía Local de Benetússer como reconocimiento a esa colaboración.

Sanz ha manifestado que “Cádiz y Benetúser estarán siempre unidas por una línea invisible que se forjó en el barro, pero también en la esperanza”, tras recordar la dramática situación a la que se enfrentó su población tras la DANA y el apoyo recibido por los cuerpos de Policía Local de la provincia de Cádiz.

Por su parte, Márquez Sanchis también ha destacado que con aquella colaboración se pudo comprobar que “cuando las cosas se ponen mal, lo que predomina es la unión de todos los pueblos”.

“Actuar y prevenir”

En el transcurso del acto se han llevado a cabo una serie de reconocimientos a la ciudadanía e instituciones por su colaboración con la Policía Local en distintos ámbitos, así como medallas a miembros del Cuerpo y la entrega de distintos despachos.

Al respecto, el superintendente de la Policía Local de Cádiz, Juan Manuel Padilla, siguiendo la tónica habitual de sus discursos en los últimos años, ha desgranado las tareas que tiene encomendadas el cuerpo destacando su misión de “actuar y prevenir”, con “una buena relación entre los vecinos” por su dedicación y cercanía.

Relación de distinciones

Medalla de la Policía Local a personal ajeno Juan Carlos Rojas García, inspector del Consorcio Provincial de Bomberos.

Reconocimiento a personal funcionario municipal Francisco Muñoz Hort y Ramón Calvo García.

Felicitaciones y reconocimiento a ciudadanos María Lorena Pérez Jiménez, vigilante de seguridad por su colaboración durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Rubén Reyes Valenzuela, coordinador de vigilancia privada durante la Carrera Oficial de Semana Santa, por su profesionalidad y colaboración con esta Policía Local. Alejandro García Montiano, por su colaboración desinteresada en las clases de educación vial durante 20 años. Asociación Calor en la Noche, en reconocimiento a su labor social con los más desfavorecidos, representada por sus fundadores Manuel Meni Pérez y María Torres Vera.

Entrega de placas a jubilados y del carné profesional honorífico Pablo Antonio Rey Mateo (intendente principal), Francisco Javier Jiménez Zarco, Rosa Loureiro García, José Romero Aparicio, Manuel Jesús Louzado Ramírez, Francisco Ramas Prior, Francisco Delgado Moreno, José Antonio Aragón Jiménez, Jesús López Rodríguez y Gregorio Lucas Mármol Prats.

Felicitaciones y reconocimientos a policías por actos de servicio Subinspector Francisco José Gutiérrez Ragel y Oficial Víctor Jesús Alvarado Rodríguez, por su actuación en la localización y detención del responsable de un accidente mortal ocurrido el 14 de octubre.

Entrega de medallas a los policías en activo Medalla de la Policía Local para el Oficial Juan Antonio Bautista Hernández y el Policía Antonio Dueñas Ledesma.

Gran Cruz de la Permanencia por 35 años de servicio: Intendente Alonso Macías Flores y Policía Gregorio Lucas Mármol Prats. Encomienda a la Permanencia por 30 años de servicio: Juan José Miranda López, Joaquín Ramírez Muñoz y Alfonso Fernández Rodríguez. Cruz de Plata a la Permanencia por 25 años de servicio: Inspector Andrés Ochoa Abollado, Subinspector Alejandro Olmedo Robledo y Policía Benjamín Campos Mateos.

Cruz de Bronce a la Permanencia por 20 años de servicio: Oficial Víctor Jesús Alvarado Rodríguez, Oficial Jesús González García, Policía María Jesús Torrente Torres y Policía Daniel Merino Ramos.

Entrega de despachos Despachos de ascenso a subinspectores: José Manuel Pérez Donet y José Francisco Ruiz Candón.

Ofrenda a los caídos Se ha realizado un homenaje a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad caídos en acto de servicio, en especial al compañero de la Policía Local de Monforte (Lugo) Eusebio Cuesta Vázquez.