AIG: “Es una auténtica vergüenza que sigamos sin novedades sobre el convenio y el Plan Funcional del futuro hospital regional"

“Que casi tres meses después de que se anunciara la cesión gratuita del suelo de Zona Franca para la construcción del hospital regional de Cádiz sigamos sin ningún tipo de novedad sobre el convenio y sobre el Plan Funcional es una auténtica vergüenza, además de una prueba más del maltrato sistemático a la sanidad pública por parte del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, especialmente en Cádiz”. Con esta contundencia se expresa el portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que lamenta que el Partido Popular se esté “cachondeando de los gaditanos y gaditanas” con un asunto “tan vital e imprescindible” como es el demandado y necesario centro sanitario.

Al respecto, De la Cruz recuerda que el propio Bruno García “ya se rió de nuestros vecinos y vecinas” cuando se presentó a las elecciones municipales “con una gran mentira, asegurando a bombo y platillo que ya se había elaborado el Plan Funcional del futuro centro sanitario, quedando demostrada la falsedad de este enunciado meses después”.

Asimismo, critica a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno por su “inacción”, con “un Antonio Sanz como consejero de Sanidad que todavía no ha movido un dedo por el futuro hospital que tanta falta hace a sus paisanos y paisanas”.

El líder de la coalición de izquierdas no critica la construcción de un nuevo hospital, el tercero, en la capital malagueña “si realmente lo necesitan sus habitantes”. No obstante, sí muestra su indignación ante la “tremenda falta de compromiso del Partido Popular con la provincia de Cádiz”. “No sólo no se ha firmado aún el convenio ni se ha presentado el Plan Funcional, sino que la Junta sólo ha anunciado 10 millones de euros para el proyecto, cantidad que -resalta- sólo cubre un tercio del coste del contrato de redacción de los proyectos básico, de ejecución y dirección de obra”. “Lo que viene a demostrar que una vez más se están cachondeando de Cádiz”, apostilla el portavoz de AIG.

Y además, califica como “una auténtica barbaridad” que los gaditanos y gaditanas “tengamos que esperar 40 días para tener cita médica en Atención Primaria”, como también lo es que “las urgencias estén colapsadas” y que “casi tres años después de esa gran mentira sobre la construcción del futuro hospital con la que Bruno García se presentó a las elecciones municipales no haya ni Plan Funcional, ni consejero de Sanidad que apueste por el nuevo centro sanitario, ni transparencia, ni tampoco ya excusas con las que tapar este maltrato que está sufriendo Cádiz por parte del Partido Popular”.

Por último, De la Cruz pide al PP que deje de “perseguir” a las asociaciones y colectivos que, como Marea Blanca y Amama, defienden la salud como un derecho fundamental, y se dedique a “garantizar una sanidad pública para toda la ciudadanía”.